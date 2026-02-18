كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
78

استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، في خان يونس في جنوب قطاع غزة، بنيران قوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي واصلت اليوم الأربعاء 18 شباط/فبراير 2026، خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار وتابعت اعتداءاتها اليومية، عبر شن هجمات جوية وبرية وبحرية طاولت مناطق متفرقة من القطاع، تزامنًا مع حلول أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلن مجمع ناصر الطبي، ارتقاء شهيد بنيران قوات الاحتلال داخل مناطق انتشارها شرق مدينة خان يونس.

وأعلن المجمع الطبي أيضًا استشهاد مواطنين فلسطينيين اثنين بنيران قوات الاحتلال قرب مناطق انتشاره العسكرية في بلدة بني سهيلا، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد الشاب مهند جمال محمد النجار (20 عامًا) بنيران الاحتلال قرب دوار بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

واستهدفت مدفعية الاحتلال الأحياء الشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع عمليات نسف جديدة لمبانٍ سكنية في بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وفي جنوب القطاع أيضًا، شنّ طيران الاحتلال سلسلة غارات جويّة استهدفت مناطق في مدينتي خان يونس ورفح، وسط تحليق منخفض للطيران الحربي، فيما قصفت المدفعية مناطق شرق خان يونس، تزامنًا مع إطلاق دبابات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه المناطق الشرقية من المدينة.

واستنادًا إلى إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية فقد أسفرت الاعتداءات "الإسرائيلية" اليومية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار (10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي) عن ارتقاء 634 شهيدًا بينهم 195 طفلًا و84 امرأة، وإصابة 1630 آخرين.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح، إضافة إلى فقدان أكثر من 8 آلاف شخص.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
