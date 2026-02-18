كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي الخارجية الإيرانية: مصادرة أراضي الضفّة امتداد لمخطط استعماري لمحو فلسطين

عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية: المصالح
عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية: المصالح "الإسرائيلية" والأميركية أهداف مشروعة لصواريخنا

2026-02-18 22:19
67

أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي بحكومة صنعاء اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن يوسف حسن المداني، أن القوات المسلحة اليمنية قد استوت اليوم على "عرش الردع الإستراتيجي"، محذرَّين قوى الاستكبار العالمي من أن أي محاولة للمساس بسيادة اليمن أو أمنه ستحرقها النيران اليمانية.

جاء ذلك في رسالة تهنئة مشتركة بعثاها، إلى المرابطين في ثغور المجد وجبهات الصمود بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1447هـ، والتي حملت رسائل وعيد شديدة اللهجة للقوى المعادية.

وأوضح وزير الدفاع ورئيس الأركان في رسالتهما أن "القدرات الصاروخية وسلاح الجو المُسيّر قد أعادا رسم خارطة القوى في المنطقة"، مؤكدَين أن "المصالح الصهيونية والأميركية باتت أهدافًا مشروعة" وتحت نيران القوات المسلحة التي لن تتردد في التنكيل بأعداء الله والإنسانية".

وشددت الرسالة على أن "اليمن بمنطلقاته الإيمانية وهويته اليمانية، ليس مجرد متفرج تجاه قضايا الأمة، بل هو في قلب المعركة، سيوفًا مسلولة وقبضات لا تنحني في مواجهة المظلومية الفلسطينية ومؤامرات المستكبرين كافة".

وأشارت إلى أن "العدو الصهيوني وراعيه الأميركي قد يكونان على موعد من الإذلال إذا ما استمر الإجرام بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وذلك بعد أن تمّ نسف الهيمنة الأميركية البحرية وإسقاط هيبة أميركا العسكرية بطرد حاملات طائراتها وبوارجها وفرقاطاتها، بالتوازي مع تحويل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مسرح للهروب الصهيوني الجماعي للملاجئ، وبيئة طاردة للاستثمار، ومنطقة غير قابلة دوليًا للتعامل الجوي والبحري.

ونقل اللواءان العاطفي المداني "للمقاتلين الأبطال تحيات وتهاني القيادة الثورية ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي يرى فيهم الصخرة التي تتحطم عليها مؤامرات الأعداء، واليد الضاربة التي تذود عن حياض الوطن".

وأشارت الرسالة إلى "أن الانضباط العالي والجاهزية القتالية التي بلغت عنان السماء هي الضمانة الأكيدة لتطهير كلّ شبر من أرض الوطن من دنس الغزاة والمنافقين، مؤكدة المضي في تطوير القدرات الدفاعية والهجومية حتّى تحقيق النصر المؤزر".

واختتمت القيادة العسكرية اليمنية رسالتها للمقاتلين بـ"تجديد العهد للقيادة والشعب، بأن تظل القوات المسلحة الحارس الأمين للمقدسات والسيادة، داعية الله أن يجعل من شهر رمضان شهراً للانتصارات والفتح القريب".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية اليمن القوات المسلحة اليمنية العدو الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
أكثر من 80 فناناً عالمياً يدينون صمت مهرجان برلين إزاء جرائم
أكثر من 80 فناناً عالمياً يدينون صمت مهرجان برلين إزاء جرائم "إسرائيل"
عربي ودولي منذ ساعة
القوات المسلحة اليمنية: المصالح
القوات المسلحة اليمنية: المصالح "الإسرائيلية" والأميركية أهداف مشروعة لصواريخنا
عربي ودولي منذ ساعتين
بابا الفاتيكان: نأسف لعالم يحترق بسبب الحروب في ظلّ رماد القانون الدولي
بابا الفاتيكان: نأسف لعالم يحترق بسبب الحروب في ظلّ رماد القانون الدولي
عربي ودولي منذ 3 ساعات
الخارجية الروسية: الابتزاز لن يسهم في نجاح المفاوضات مع إيران
الخارجية الروسية: الابتزاز لن يسهم في نجاح المفاوضات مع إيران
عربي ودولي منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
القوات المسلحة اليمنية: المصالح
القوات المسلحة اليمنية: المصالح "الإسرائيلية" والأميركية أهداف مشروعة لصواريخنا
عربي ودولي منذ ساعتين
بزشكيان: سنحبط مخططات أوروبا والولايات المتحدة والصهاينة باتحادنا
بزشكيان: سنحبط مخططات أوروبا والولايات المتحدة والصهاينة باتحادنا
إيران منذ 3 ساعات
حرس الثورة في إيران: 10 أجهزة أجنبية تقف وراء أعمال الشغب المسلح
حرس الثورة في إيران: 10 أجهزة أجنبية تقف وراء أعمال الشغب المسلح
إيران منذ 3 ساعات
الخارجية الروسية: الابتزاز لن يسهم في نجاح المفاوضات مع إيران
الخارجية الروسية: الابتزاز لن يسهم في نجاح المفاوضات مع إيران
عربي ودولي منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة