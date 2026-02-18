كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي أدوات "إسرائيلية" جديدة لاختراق ميكروفونات وكاميرات السيارات

إيران

الخارجية الإيرانية: مصادرة أراضي الضفّة امتداد لمخطط استعماري لمحو فلسطين
إيران

الخارجية الإيرانية: مصادرة أراضي الضفّة امتداد لمخطط استعماري لمحو فلسطين

2026-02-18 22:29
55

أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قرار الكيان الصهيوني مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفّة الغربية.

واعتبر بقائي أن القرار يمثّل استمراراً لسياسة الإبادة الجماعية ضدّ الفلسطينيين، ويأتي في إطار مخطّط استعماري لمحو فلسطين.

ودعا المجتمع الدولي وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مواجهة هذا القرار، ووضع حدّ لما وصفه بإفلات الكيان الصهيوني من العقاب.

ويأتي ذلك بعد مصادقة حكومة الاحتلال على خطة واسعة لتسوية أراضي الضفّة الغربية، في خطوة غير مسبوقة منذ حرب عام 1967، تهدف إلى تحويل مساحات من الأراضي الفلسطينية إلى أملاك ما يُسمّى بـ"دولة إسرائيل"، تمهيداً لمخطط ضمّها وفرض السيادة "الإسرائيلية" عليها.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني الضفة الغربية إسماعيل بقائي
إقرأ المزيد
المزيد
الخارجية الإيرانية: مصادرة أراضي الضفّة امتداد لمخطط استعماري لمحو فلسطين
الخارجية الإيرانية: مصادرة أراضي الضفّة امتداد لمخطط استعماري لمحو فلسطين
إيران منذ ساعتين
بزشكيان: سنحبط مخططات أوروبا والولايات المتحدة والصهاينة باتحادنا
بزشكيان: سنحبط مخططات أوروبا والولايات المتحدة والصهاينة باتحادنا
إيران منذ 3 ساعات
حرس الثورة في إيران: 10 أجهزة أجنبية تقف وراء أعمال الشغب المسلح
حرس الثورة في إيران: 10 أجهزة أجنبية تقف وراء أعمال الشغب المسلح
إيران منذ 3 ساعات
بالصور| حرس الثورة الإسلامية أجرى تدريبات على إغلاق مضيق هرمز
بالصور| حرس الثورة الإسلامية أجرى تدريبات على إغلاق مضيق هرمز
إيران منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
أكثر من 80 فناناً عالمياً يدينون صمت مهرجان برلين إزاء جرائم
أكثر من 80 فناناً عالمياً يدينون صمت مهرجان برلين إزاء جرائم "إسرائيل"
عربي ودولي منذ ساعة
أدوات
أدوات "إسرائيلية" جديدة لاختراق ميكروفونات وكاميرات السيارات
عين على العدو منذ ساعة
الخارجية الإيرانية: مصادرة أراضي الضفّة امتداد لمخطط استعماري لمحو فلسطين
الخارجية الإيرانية: مصادرة أراضي الضفّة امتداد لمخطط استعماري لمحو فلسطين
إيران منذ ساعتين
3 شهداء بنيران الاحتلال وغاراته على قطاع غزة
3 شهداء بنيران الاحتلال وغاراته على قطاع غزة
فلسطين منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة