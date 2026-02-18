أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قرار الكيان الصهيوني مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفّة الغربية.

واعتبر بقائي أن القرار يمثّل استمراراً لسياسة الإبادة الجماعية ضدّ الفلسطينيين، ويأتي في إطار مخطّط استعماري لمحو فلسطين.

ودعا المجتمع الدولي وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مواجهة هذا القرار، ووضع حدّ لما وصفه بإفلات الكيان الصهيوني من العقاب.

ويأتي ذلك بعد مصادقة حكومة الاحتلال على خطة واسعة لتسوية أراضي الضفّة الغربية، في خطوة غير مسبوقة منذ حرب عام 1967، تهدف إلى تحويل مساحات من الأراضي الفلسطينية إلى أملاك ما يُسمّى بـ"دولة إسرائيل"، تمهيداً لمخطط ضمّها وفرض السيادة "الإسرائيلية" عليها.

