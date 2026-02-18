وجّه أكثر من 80 ممثّلاً ومخرجاً رسالة مفتوحة إلى منظّمي "مهرجان برلين السينمائي الدولي" في دورته الــ 82، يحثّونهم فيها على اتّخاذ موقف واضح ضدّ المجازر التي تُرتكب بحقّ الفلسطينيين.



وأعلنت الروائية الهندية، أرونداتي روي، انسحابها من المهرجان احتجاجاً على تقاعس المنظّمين عن اتّخاذ موقف حازم ضدّ ممارسات "إسرائيل" والحرب الدائرة في غزّة.



وانتقدت الرسالة صمت المهرجان إزاء الجرائم "الإسرائيلية" المرتكبة بحقّ الشعب الفلسطيني.



وشمل الموقّعون على الرسالة أسماءً لامعة في عالم السينما، مثل الممثّل الإسباني، خافيير بارديم، والممثّلة البريطانية، تيلدا سوينتون، والمخرجَين آدم مكاي، وفرناندو ميريليس، ومايك لي، إضافة إلى الفنانتين الفرنسيتين بلانش غاردان، وأديل هانيل.



وجاء في الرسالة، التي نسّقتها مجموعة "عمّال السينما من أجل فلسطين"، أنّ الموقّعين عليها "يشعرون بالفزع إزاء استمرار تورّط مهرجان برلين في إسكات الفنانين الذين يعارضون المجزرة المستمرة بحقّ الفلسطينيين في غزّة".

ودعوا المهرجان إلى "الوفاء بواجبه الأخلاقي والإعلان بوضوح عن معارضته للإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل"، والجرائم ضدّ الإنسانية، وجرائم الحرب ضدّ الفلسطينيين"، وإنهاء تورّطه تماماً في حماية "إسرائيل" من الانتقادات والمطالبات بالمساءلة.

الكلمات المفتاحية