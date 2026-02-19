كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
2026-02-19 06:51
استهدفت الطائرات الحربية "الإسرائيلية" فجر اليوم الخميس (19 شباط/ فبراير 2026)، منطقة تبنا في أطراف بلدة البيسارية الجنوبية، قضاء صيدا، في غارة جوية طالت المنطقة. وفي وقت لاحق، نفذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تفجيرًا في بلدة يارون جنوبًا، في إطار الاعتداءات المتواصلة على البلدات الحدودية.

وكان العدوان "الإسرائيلي" قد أدى، يوم الاثنين الفائت، إلى استشهاد مواطن لبناني جراء غارة استهدفت سيارة في بلدة طلوسة، قضاء مرجعيون.

وفي سياق متصل، شدد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، في خطاب ألقاه في ذكرى القادة الشهداء يوم الاثنين الفائت، على أن صبر المقاومة في لبنان على الاعتداءات "الإسرائيلية" "لا يمكن أن يستمر"، مضيفًا: "أما متى وكيف وما هي المستجدات التي تغير هذا الواقع، فسنترك للوقائع أن تروي الحكاية".

الاعتداءات الصهيونية على لبنان الشهداء الجنوب
