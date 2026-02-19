انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس (19 شباط/فبراير 2026)، بعدما سجلت ارتفاعًا تجاوز اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، في وقت ارتفع فيه الدولار قبيل صدور تقرير مهم للتضخم قد يوفر مؤشرات إضافية بشأن مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بحسب "رويترز".

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4961.57 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:12 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن كانت قد صعدت بنسبة 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

