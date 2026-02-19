كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لافروف يحذّر من
لافروف يحذّر من "تداعيات وخيمة" لأي ضربة أميركية على إيران

2026-02-19 09:33
أكد وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، في مقابلة نشرت أمس الأربعاء (18 شباط/ فبراير 2026)، أن "أي ضربة أميركية جديدة على إيران ستكون لها تداعيات وخيمة"، داعيًا إلى "ضبط النفس حتّى يتسنى التوصل لحل يتيح لإيران متابعة برنامجها النووي السلمي"، بحسب وكالة "رويترز".

وبثت قناة العربية السعودية المقابلة بعد يوم من إجراء مفاوضين أميركيين وإيرانيين محادثات غير مباشرة في جنيف، بحثًا عن حل ينزع فتيل الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران.

