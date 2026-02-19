أزاحت بلدية حارة حريك الستار عن النصب التذكاري للشهيد القائد الحاج علي عبد المنعم كركي (الحاج أبو الفضل) في مكان استشهاده في شارع العاملية - حارة حريك، بحضور: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج علي عمار ونائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الحاج محمود قماطي ونائب رئيس بلدية حارة حريك الأستاذ صادق سليم، إلى جانب فعاليات سياسية واجتماعية وأهالي المنطقة.

رأى نائب رئيس بلدية حارة حريك أن النصب التذكاري لا يجسد حجرًا أو نقشًا فحسب، هو يختزن مسيرة عمر مليئة بالجهاد والعطاء والتضحية، ويخلّد سيرة القائد كرسالة للأجيال بأن دماء الشهداء هي التي تحفظ الأوطان وتصون الكرامات وترسم ملامح المستقبل.

بدوره، شدد النائب علي عمار على أن سيرة الشهيد أبي الفضل منذ فتوته الأولى تُظهر أنه كان من المؤسسين الأوائل لمسيرة المقاومة، ومثالًا للمثقف الفقيه المجاهد العامل في سبيل الله خدمةً للناس وصونًا لخط الرسالة. ودعا عمار الدولة اللبنانية إلى القيام بواجباتها في حماية الأرض والكرامة الوطنية، مؤكّدًا أن دماء الشهداء ستبقى منارة تهدي الأجيال، وتؤكد أن خيار العزة والسيادة هو خيار لا يُساوَم عليه.

