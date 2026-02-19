كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
عين على العدو

تقرير
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

تقرير "إسرائيلي": السيناريو الذي يشغل "إسرائيل" والولايات المتحدة.. هجوم إيراني مباغت

2026-02-19 10:28
98

كشف موقع "والا" العبري عن مخاوف "إسرائيلية" وأميركية من سيناريو لهجوم إيراني مباغت، مشيرًا إلى أن حرس الثورة الإسلامية في إيران أجرى استعدادات أفضل للحرب المقبلة، بناء على تقييم لحرب الـ12 يومًا.

وكتب المحلل العسكري للموقع أمير بوحبوط يقول: "التوتر الإقليمي يرتفع درجة إضافية، والآن فإن السيناريوهات المتطرفة التي يجري الاستعداد لها في الولايات المتحدة ودول المنطقة و"إسرائيل" تتمثل في عمل عسكري إيراني واسع يأتي على نحو مباغت. الإيرانيون أجروا تحقيقًا معمقًا وواسعًا لفهم أين أخطأوا في تقدير مدى جدية الهجوم على المشروع النووي". 

وأشار بوحبوط إلى أن المسؤولين في الغرب يقدّرون أنه في أعقاب هذه التحقيقات، قرر الحرس الثوري تغيير بعض أنماط العمل من أجل الاستعداد بشكل أفضل للحرب المقبلة. ويشمل التقدير "تنفيذ هجوم مباغت مشترك واسع النطاق جدًا من الصواريخ البالستية والطائرات غير المأهولة، مع تركيز على صواريخ كروز سريعة، من المفترض أن تتصدى لها منظومة "مقلاع داود" التي خضعت مؤخرًا لتحديثات كبيرة" وفق قوله.

ونقل بوحبوط معلومات غربية تقول إن إيران قلّصت إنتاج الصواريخ الثابتة، تلك التي تتطلب تزويدًا بالوقود في الوقت الحقيقي – وهي عملية تستغرق عدة ساعات – وانتقلت إلى إنتاج صواريخ تعتمد على الوقود الصلب، ما يتيح قدرة تنقّل أعلى، ويشكّل تحديًا لعوامل الاستخبارات التي تحاول تتبع منصات إطلاق متنقلة، إضافة إلى جدول زمني قصير منذ اتخاذ قرار الإطلاق. مثل هذا المسار يرفع احتمالية سيناريو هجوم مباغت.

ولفت بوحبوط إلى أن الترسانة الصاروخية الإيرانية تتضمن: 
- صاروخ خيبر شكن: الجيل المتقدم من الصواريخ الإيرانية، بمدى يصل إلى 1450 كيلومترًا وقدرات مناورة تعقّد مهمة أنظمة الاعتراض.
- سجيل: الصاروخ المركزي الذي تملكه إيران، مخصص لمدى يبلغ 2000 كيلومتر، ويغطي كامل أراضي "الدولة" (الكيان الصهيوني)، ويمكن إطلاقه تقريبًا من أي مكان في إيران للوصول إلى "إسرائيل".

- تمتلك إيران طيفًا متنوعًا من صواريخ كروز بأنواع مختلفة قادرة على الوصول إلى مديات متعددة، وتستند إلى تكنولوجيا روسية.

وقال بوحبوط: "حاليًا يدور جدل في الغرب حول ما إذا كانت إيران تمتلك أيضًا صواريخ كروز فرط صوتية شديدة السرعة، قد تصعّب ليس فقط وسائل الكشف والاعتراض، بل وتقصّر بشكل دراماتيكي أزمنة الإنذار في الجبهة الداخلية".

أضاف: "منظومة الطائرات الإيرانية والذخائر الجوالة متنوعة جدًا من حيث التشكيلات والمديات المختلفة، بما في ذلك استخدام مواد مركبة. أحد التحديات المطروحة هو دمج عمليات إطلاق من داخل إيران، وبالتوازي من مناطق مختلفة، مثل الحوثيين في اليمن، والميليشيات الشيعية في العراق وسورية، وكذلك حزب الله في لبنان".

وختم بوحبوط تقريره بالقول: "هجوم مباغت يضع الجيش "الإسرائيلي" في موقع يتطلب منه أن يكون ليس فقط في وضع هجومي، بل أساسًا في وضع "دفاعي"، لرصد التهديدات واعتراضها. وفي سيناريو أشد خطورة، سيكون عليه أيضًا التعامل مع عدد أكبر من مواقع الدمار وعمليات الإنقاذ والإغاثة".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني إعلام العدو
مشاركة