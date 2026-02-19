كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي تحرير سفينة محتجزة تمرين ضمن مناورات إيران وروسيا البحرية

عربي ودولي

تقرير أوروبي يوثّق 964 حادثة قمع ضدّ الفلسطينيين في بريطانيا منذ العام 2019
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

تقرير أوروبي يوثّق 964 حادثة قمع ضدّ الفلسطينيين في بريطانيا منذ العام 2019

2026-02-19 11:12
تقرير جديد يوثّق 964 حادثة من القمع المناهضة للفلسطينيين في بريطانيا، بين كانون الثاني/يناير 2019 وآب/أغسطس 2025... فماذا كشف؟
54

وثّق تقرير جديد، والذي صدر عن المركز الأوروبي للدعم القانوني، (ELSC) 964 حادثة من القمع المناهض للفلسطينيين في بريطانيا، بين كانون الثاني/يناير 2019 وآب/أغسطس 2025، وفقًا لـ"ميدل إيست مونيتور". وأشار إلى نمطٍ مُتشعّب من حملات قمع مؤسّسية ضدّ التضامن مع فلسطين عابرٍ للقطاعات.

كما كشفت البيانات تصاعدًا ملحوظًا في عدد مثل هذه الحوداث،  بعد تشرين الأول/أكتوبر 2023. يأتي هذا النشر في أعقاب ما وصفه المؤتمر الصحافي بالزيادة الكبيرة في الحوادث المُسجّلة بعد الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزّة.

وحدّد التقرير طيفًا واسعًا من الجهات الفاعلة المتورطة في قمع التضامن مع فلسطين، مع بروزٍ واضح لأجهزة إنفاذ القانون والهيئات المرتبطة بالدولة؛ فقد تورطت الشرطة وأفراد الأمن في 220 حادثة موثقة، ما يجعلهم الجهة الفاعلة الأكثر تكرارًا.

وتحمّلت المؤسّسات التعليمية مسؤولية 192 حادثة، فيما ارتبطت الجماعات المناصرة لـ"إسرائيل" وجماعات التقاضي بـ141 حادثة، وشارك الصحافيون والإعلاميون في 113 حادثة. كذلك أظهرت البيانات أيضًا أن القمع يستهدف، بشكل غير متناسب، العاملين في المؤسّسات العامة وأماكن التنظيم.

وكان الطلاب والأكاديميون والمعلمون الفئة الأكثر استهدافًا، إذ تعرضوا لــــ336 حادثة، وتلاهم الناشطون والمنظمون بـ229 حادثة. وتعرّض العاملون، في القطاعين العام والخاص معًا، لـ169 حادثة، فيما شملت 71 حادثة فنانين وعاملين في المجال الثقافي.

تُشكّل هذه النتائج جزءًا من "مؤشر القمع البريطاني"، وهو قاعدة بيانات وطنية قابلة للبحث، طُوّرت بالتعاون مع مؤسسة "فورنسيك آركيتكتشر"، وأُطلقت في نادي "فرونت لاين" في لندن. تشمل الحالات الموثقة في قاعدة البيانات: الاعتقالات والفصل من العمل والإيقاف عن العمل وإلغاء الفعاليات.

هذا؛ وقد أُطلق المؤشر في ألمانيا في العام 2025، وهو مُتاح الآن للجمهور في بريطانيا، ويُوصف بأنه أول قاعدة بيانات من نوعها في البلاد.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة بريطانيا غزة
إقرأ المزيد
المزيد
غوتيريش يحذّر قادة التكنولوجيا من ترك مستقبل الذكاء الاصطناعي لأهواء المليارديرات
غوتيريش يحذّر قادة التكنولوجيا من ترك مستقبل الذكاء الاصطناعي لأهواء المليارديرات
عربي ودولي منذ 23 دقيقة
تقرير أوروبي يوثّق 964 حادثة قمع ضدّ الفلسطينيين في بريطانيا منذ العام 2019
تقرير أوروبي يوثّق 964 حادثة قمع ضدّ الفلسطينيين في بريطانيا منذ العام 2019
عربي ودولي منذ ساعة
لجنة أممية تؤكد ارتكاب قوات
لجنة أممية تؤكد ارتكاب قوات "الدعم السريع" السودانية إبادة جماعية في الفاشر  
عربي ودولي منذ ساعة
لافروف يحذّر من
لافروف يحذّر من "تداعيات وخيمة" لأي ضربة أميركية على إيران
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
شهيد فلسطيني وإصابات في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية مخماس
شهيد فلسطيني وإصابات في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية مخماس
فلسطين منذ 54 دقيقة
تقرير أوروبي يوثّق 964 حادثة قمع ضدّ الفلسطينيين في بريطانيا منذ العام 2019
تقرير أوروبي يوثّق 964 حادثة قمع ضدّ الفلسطينيين في بريطانيا منذ العام 2019
عربي ودولي منذ ساعة
أكثر من 80 فناناً عالمياً يدينون صمت مهرجان برلين إزاء جرائم
أكثر من 80 فناناً عالمياً يدينون صمت مهرجان برلين إزاء جرائم "إسرائيل"
عربي ودولي منذ 13 ساعة
الخارجية الإيرانية: مصادرة أراضي الضفّة امتداد لمخطط استعماري لمحو فلسطين
الخارجية الإيرانية: مصادرة أراضي الضفّة امتداد لمخطط استعماري لمحو فلسطين
إيران منذ 13 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة