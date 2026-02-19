في إطار المناورات البحرية الهجينة المشتركة، والتي تقام بين القوات البحرية الإيرانية والروسية، نفذت وحدات البحرية والطيران وفرق العمليات الخاصة للقوات البحرية للجيش الإيراني والحرس الثوري والاتحاد الروسي بنجاح عمليات تدريب لتحرير سفينة محتجزة.

في هذه المرحلة، وبعد توجيه رسالة طوارئ إلى السفن التجارية إلى مركز MRCC في بندر عباس، قامت بداية طائرة عمودية من طراز SH۳D تابعة للقوات البحرية للجيش وطائرة عمودية من طرار بل 412 تابعة للحرس الثوري، برصد وتحديد منطقة العمليات، ثمّ وجهت مدمرة "الوند" الإيرانية، بوصفها قائد العمليات، القطع البحرية القتالية المنتشرة في المنطقة لتنفيذ عمليات الافراج.

قامت بعد ذلك قوات العمليات الخاصة للجيش الايراني والحرس الثوري وروسيا، من الجو والسطح، بتنفيذ عمليات الاستيلاء والقبض على القراصنة البحريين، ليفرج عن السفينة بنجاح.

في سياق آخر؛ تفقد أعضاء المجموعة البحرية الروسية المشاركة في المناورات مع إيران، بقيادة السفينة الحربية "ستيفسكي"، المدمرة الإيرانية "جماران" ومصانع القوات البحرية الإيرانية في بندرعباس.

جاءت هذه الزيارة ضمن جهود تعزيز التعاون البحري الثنائي بين طهران وموسكو، والاطلاع على القدرات العملياتية والإمكانات الصناعية للبحرية الإيرانية، بالإضافة إلى تطوير البرامج التقنية والتعليمية والتدريبية المشتركة وتحسين التنسيق بين القوات البحرية للبلدين.

