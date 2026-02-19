شكّل البرنامج النووي الإيراني محور مشاورات دبلوماسية مكثفة في فيينا، حيث التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سفراء إيران وروسيا والصين المعتمدين في المنظمات الدولية، في إطار تنسيق المواقف بشأن التطورات المرتبطة بالملف النووي.

جاء اللقاء في أعقاب الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في جنيف، وسط مؤشرات على دعم أممي لمسار بلورة إطار تفاوضي جديد، بعد اتصال هاتفي أجراه غروسي بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وصف خلاله نتائج اجتماع جنيف بالإيجابية، وأبدى استعداد الوكالة لتعزيز التعاون.

خلال هذا اللقاء، قدّم سفراء الدول الثلاث رسالة مشتركة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن مواقفهم المشتركة، وأكدوا ضرورة التنسيق والتفاعل المشترك في ما يتعلّق بالقضايا المرتبطة بالملف النووي الإيراني.

يأتي هذا الاجتماع في أعقاب الجولة الثانية من المفاوضات النووية الإيرانية الأميركية غير المباشرة التي أجريت في جنيف، والتي أجرى خلالها غروسي مشاورات مع الوفدين الإيراني والأميركي حيال مسار هذه المفاوضات.

في السياق ذاته، أجرى المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية، أمس الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث قيّم بشكل إيجابي نتائج اجتماع جنيف، وأعلن استعداد الوكالة لتقديم الدعم والتعاون اللازمين في مسار بلورة إطار تفاوضي.

