استشهد، مساء أمس الأربعاء (18 شباط 2026)، مواطن فلسطيني متأثرًا بإصابته إثر هجوم للمستوطنين الصهاينة وقوات الاحتلال على قرية مخماس، شمال شرق القدس المحتلة، تخلله سرقة لعشرات رؤوس الأغنام.

وأعلنت محافظة القدس استشهاد الشاب نصر الله محمد جمال أبو صيام، متأثرًا بإصابته خلال هجوم مستوطنين على مخماس شمال شرق القدس.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلنت أن طواقمها تعاملت مع إصابات ثلاث منها بالرصاص الحي، إحداها خطيرة للغاية وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

وأفادت محافظة القدس بإصابة أربعة مواطنين، ثلاثة منهم برصاص المستوطنين وقوات الاحتلال، والرابع جراء تعرضه للاعتداء بالضرب من قوات الاحتلال في قرية مخماس، مشيرة إلى أن مستوطنين اقتحموا أطراف القرية برفقة قوات الاحتلال، وسرقوا عشرات رؤوس الأغنام من مزارع المواطنين.

هذا؛ وتتعرض قرية مخماس وتجمع "خلة السدرة" البدوي القريب من القرية لهجمات متكررة من المستوطنين اليهود، بحماية قوات الاحتلال، يتخللها الاعتداء على المواطنين وتدمير وإحراق مساكن وحظائر ومركبات وتخريب ألواح طاقة شمسية وكاميرات مراقبة والاستيلاء على عدد منها.

ويقع تجمع "خلّة السّدرة" على بُعد نحو 800 متر شمالي شرق قرية مخماس. تُقيم في التجمّع 16 أسرة من عشيرتيّ الكعابنة والجهالين وتعدّ معًا 59 نفرًا، نصفهم تقريبًا من الأطفال. يعتاش المواطنون في التجمع على تربية المواشي.

إضافة إلى مستوطنة "معاليه مخماس" التي أقيمت على أراضي قرية مخماس في العام 1981 على بُعد نحو كيلومتر ونصف من التجمّع، أقيمت حوله خلال السنوات الأخيرة، وخاصّة منذ العام 2023، ثلاث بؤر استيطانية وهي: "نحلات تسفي" على بُعد نحو كيلومتر جنوبيّ التجمّع، "سْديه يوناتان" على بُعد نحو كيلو متر ونصف الكيلومتر شماليّ التجمّع، والبؤرة الأحدث المسمّاة "كول مِفَسِّير" التي أقيمت في تشرين الأول/أكتوبر 2025 على بعد نحو 500 فقط جنوبيّ منازل التجمّع.

