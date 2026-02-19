كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
لبنان

نقابات النقل تبحث قرارات الحكومة.. الأسمر لـ"العهد": ليتراجعوا بالحوار أو بالتصعيد

2026-02-19 11:56
اجتمعت اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان اليوم الخميس 19 شباط/فبراير 2026 في مقر الاتحاد العمالي العام، لمناقشة تداعيات القرار التعسفي الصادر عن مجلس الوزراء القاضي بزيادة الضرائب ورفع أسعار الوقود، بهدف تحديد موقف رسمي يُعلن في مؤتمر صحفي.

وعلى هامش الاجتماع، قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في تصريح لموقع "العهد" الإخباري إن هناك طريقتين لمواجهة الضرائب التي أقرتها الحكومة: الأولى عبر الحوار، وهو المسار الذي يعتمده الاتحاد من خلال التواصل مع المسؤولين والمطالبة بتراجع الحكومة عن هذه القرارات، والثانية عبر التصعيد من خلال الإضرابات والاعتصامات. وأضاف أنه يتمنى عدم الوصول إلى الخيار التصعيدي لأن البلد لا يتحمل، "ولكن إذا كان لا بد فسنكون في الشارع".

من جهته، اعتبر أحمد الموسوي، رئيس اتحاد الولاء للنقل والمواصلات، أن الحكومة التي يُفترض أن تكون مسؤولة عن راحة الناس "تدعوهم بقراراتها إلى الفوضى"، مشيرًا إلى أن غلاء الأسعار، وإن وُصف بالمحدود، ينعكس على مختلف المنتجات ويطال جميع اللبنانيين. وقال إن الحكومة مطالبة بإيجاد موارد لتمويل الرواتب من خارج جيوب المواطنين، واصفًا الإجراءات بأنها "سرقة موصوفة" تستوجب الوقوف في وجهها لإلغائها.

بدوره، أكد عبد الله حمادة، رئيس نقابة الفانات في لبنان، على رفض الضرائب العشوائية المفروضة على المواطنين والتي ستنعكس على مختلف شرائح المجتمع.

أما أحمد الحولي، عضو نقابة السائقين العموميين في الشمال، فأعرب عن رفضه للضرائب، معتبرًا أن المواطن لم يعد قادرًا على التحمل، وأن أي زيادة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتؤثر سلبًا على حركة الشراء، مشيرًا إلى أنهم بانتظار القرار الموحد الصادر عن الاجتماع لتحديد الخطوات المقبلة.

