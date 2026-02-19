كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
لبنان

في أجواء ذكرى الشهداء القادة.. ندوة فكرية في سحمر عن تاريخ الشيعة
في أجواء ذكرى الشهداء القادة.. ندوة فكرية في سحمر عن تاريخ الشيعة

2026-02-19 12:05
36

نظّم مركز الإمام الخميني الثقافي، في البقاع الغربي، ندوة فكرية بعنوان "تاريخ الشيعة والأحداث التاريخية المفصلية في المنطقة"، وذلك في حسينية بلدة سحمر، في أجواء وجدانية مفعمة بمعاني الوفاء تزامنًا مع ذكرى الشهداء القادة.

حاضر في الندوة الشيخ الدكتور أكرم بركات، وقدّم لها وأدار محاورها الشيخ جهاد علاء الدين، بحضور لفيف من العلماء ومسؤول حزب الله في البقاع الغربي هشام حسن، إلى جانب فعاليات ثقافية واجتماعية وبلدية واختيارية وحشد من الحضور.

في محاضرته، استعرض الشيخ بركات المحطات الأساسية في تاريخ الشيعة، متناولًا أبرز التحولات السياسية والفكرية التي شهدتها المنطقة عبر العصور، ومسلطًا الضوء على التحديات التي واجهتها هذه الجماعة ودورها في صناعة التحولات الكبرى. كما ركّز على أهمية قراءة التاريخ قراءةً واعية تربط بين الماضي والحاضر، وتستخلص العِبر في ظل المتغيرات الراهنة.

كما أكد أن إحياء ذكرى الشهداء القادة يشكّل امتدادًا طبيعيًا لمسار تاريخي طويل من التضحية والثبات، مشددًا على أن الوعي بالتاريخ يعزّز الهوية ويحصّن المجتمع في مواجهة محاولات التشويه أو طمس الحقائق.

تخللت الندوة مداخلات ونقاشات من الحضور؛ تمحورت في أهمية توثيق الأحداث التاريخية وتعزيز الثقافة الحوارية وترسيخ الانتماء الواعي بين الأجيال الصاعدة.

اختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة الأنشطة الفكرية والثقافية التي تعمّق الوعيـ وتكرّس ثقافة المسؤولية وفاءً لنهج الشهداء القادة وتجديدًا للعهد بالسير على خطاهم

