كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026

لبنان

إضراب تام لموظفي إدارات سرايا صيدا احتجاجًا على قرار فرض رسوم جديدة 
لبنان

إضراب تام لموظفي إدارات سرايا صيدا احتجاجًا على قرار فرض رسوم جديدة 

2026-02-19 12:08
29

اتسعت تردادات القطاعات الرسمية الرافضة لقرار الحكومة، في جلستها الأخيرة، بفرض زيادة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين و1 بالمئة على ضريبة القيمة المضافة TVA لتصبح 12 بدلًا من 11 في المئة، سعيًا لتمويل مسار دفع الستة أضعاف التي أقرتها لرواتب موظفي القطاع العام بمسمياته كافة، حيث قدرت كلفة سدادها بـ 800 مليون دولار. 

قرار الحكومة أدى إلى ارتفاع صرخات اعتراضية واسعة، في القطاعات كافة، لا سيما في رابطة موظفي الإدارة العامة التي لملمت شتات بيتها الداخلي، يوم الأحد الماضي بإجراء انتخابات تمخضت عنها ولادة هيئة إدارية جديدة بأعضائها الـ16 واختير بموجبها رائد حمادة رئيسًا وربيع بيطار نائبًا له ووليد الشعار أمينًا للسرّ وجوسلين يمين مفوض حكومة وماري عيسى أمينًا للصندوق وعلي صالح محاسبًا.

وما لبثت الهيئة الإدارية الجديدة أن تداعت لبحث الإجراءات الحكومية التي وصفتها بالالتفاف على الحقوق، سيما مع تحميل المواطنين عبء تسديد الرسوم الجديدة من جيوبهم، رافضة وضع الموظفين بمواجهة المواطنين. 

وقررت الهيئة في ضوء المستجدات، تنفيذ تحرك احتجاجي بالإضراب، اليوم الخميس وغدًا، في المحافظات والإدارات العامة كافة، لا سيما في سرايا صيدا التي سجل رؤساء إداراتها وموظفيها التزامهم التام بدعوة الرابطة انطلاقًا من تأكيدها الاستمرار والسعي لنيل مطالبها المحقة تأمينًا للحد الأدنى من العيش الكريم والمتمثلة بمشاركة ممثلين عن الرابطة في لجنة إعداد سلسلة الرتب والرواتب وأي اجتماعات تخص تحسينها، إعطاء 10 رواتب بشكل فوري من دون انتظار إقرار قوانين مجحفة في مجلس النواب، إضافة إلى إعطاء صفائح بنزين أسوة بغيرها من الأسلاك في الدولة، وصولًا إلى حصر الدوام الوظيفي بأربعة أيام عمل من الثامنة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر.

الكلمات المفتاحية
لبنان الحكومة اللبنانية صيدا القطاع العام إضراب
إقرأ المزيد
المزيد
إضراب تام لموظفي إدارات سرايا صيدا احتجاجًا على قرار فرض رسوم جديدة 
إضراب تام لموظفي إدارات سرايا صيدا احتجاجًا على قرار فرض رسوم جديدة 
لبنان منذ 15 دقيقة
في أجواء ذكرى الشهداء القادة.. ندوة فكرية في سحمر عن تاريخ الشيعة
في أجواء ذكرى الشهداء القادة.. ندوة فكرية في سحمر عن تاريخ الشيعة
لبنان منذ 17 دقيقة
نقابات النقل تبحث قرارات الحكومة.. الأسمر لـ
نقابات النقل تبحث قرارات الحكومة.. الأسمر لـ"العهد": ليتراجعوا بالحوار أو بالتصعيد
لبنان منذ 26 دقيقة
بلدية حارة حريك تزيح الستار عن نصب تذكاري للشهيد القائد الحاج علي كركي
بلدية حارة حريك تزيح الستار عن نصب تذكاري للشهيد القائد الحاج علي كركي
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
إضراب تام لموظفي إدارات سرايا صيدا احتجاجًا على قرار فرض رسوم جديدة 
إضراب تام لموظفي إدارات سرايا صيدا احتجاجًا على قرار فرض رسوم جديدة 
لبنان منذ 15 دقيقة
نقابات النقل تبحث قرارات الحكومة.. الأسمر لـ
نقابات النقل تبحث قرارات الحكومة.. الأسمر لـ"العهد": ليتراجعوا بالحوار أو بالتصعيد
لبنان منذ 26 دقيقة
لماذا يكذب اللبنانيون في حديث السيادة والاستقلال؟
لماذا يكذب اللبنانيون في حديث السيادة والاستقلال؟
مقالات مختارة منذ ساعتين
التعبئة الرياضية في حزب الله تختتم أنشطتها في ذكرى القادة الشهداء بصيدا والجوار
التعبئة الرياضية في حزب الله تختتم أنشطتها في ذكرى القادة الشهداء بصيدا والجوار
لبنان منذ 14 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة