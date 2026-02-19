أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الولايات المتحدة ليست شغوفة بالديمقراطية، مشددًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تخضع للتهديدات الأميركية مهما كلف الأمر.

مواقف الرئيس الإيراني جاءت في تصريحات أدلى بها خلال زيارته لمدينة خرم آباد في محافظة لورستان، برفقة عدد من أعضاء الحكومة، وذلك للاطلاع عن كثب على قضايا المحافظة، وإمكانياتها في مجال التنمية وحل مشاكل السكان.

وتساءل بزشكيان حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تُعنى حقًا بالديمقراطية في إيران حتّى تفعل ما تفعل؟ وهل تُعنى بالديمقراطية في فنزويلا؟ وتابع قائلًا: "أميركا تُعلن جهارًا ودون خوف أنها تريد النفط والمناجم هناك".

أضاف الرئيس الإيراني: "نحن لا نريد القتال، لطالما آمنتُ، وما زلتُ أؤمن، بضرورة نبذ الحرب، ولكن إذا أرادوا استخدام القوّة وإذلالنا، فهل نقبل بذلك؟ هل نخضع لهم مهما كان الثمن؟".

وتابع بزشكيان: "إيران وثقافتها لا تخضع مهما كان الثمن. إن شجاعة شعب لورستان ودفاعه الباسل لا يستحقان الخضوع أمام القوّة والتسلط والجبن".

وفي سياق آخر شدد الرئيس بزشكيان على أن الجهود والأولوية في البلاد يجب أن تتمثل في إسداء الخدمة لمعالجة قضايا الناس، مؤكدًا ضرورة على اعتماد الشفافية في الأداء والاستجابة.

ودعا بزشكيان مسؤولي البلاد إلى "تعزيز التواصل مع الشعب وخفض المسافات والعمل لكي يرضى الشعب عن أدائنا"، مضيفًا: "إذا قمنا بإصلاح طريقة إدارتنا وخفض النفقات وزيادة الكفاءة والفاعلية، سيكون بوسعنا معالجة قسم كبير من المشكلات".

