كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي طقس لبنان الجمعة صافٍ والحرارة تتخطّى معدلاتها الموسمية

إيران

بزشكيان: أميركا ليست شغوفة بالديمقراطية.. لن نخضع لها مهما كلف الأمر
🎧 إستمع للمقال
إيران

بزشكيان: أميركا ليست شغوفة بالديمقراطية.. لن نخضع لها مهما كلف الأمر

2026-02-19 13:32
38

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الولايات المتحدة ليست شغوفة بالديمقراطية، مشددًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تخضع للتهديدات الأميركية مهما كلف الأمر.

مواقف الرئيس الإيراني جاءت في تصريحات أدلى بها خلال زيارته لمدينة خرم آباد في محافظة لورستان، برفقة عدد من أعضاء الحكومة، وذلك للاطلاع عن كثب على قضايا المحافظة، وإمكانياتها في مجال التنمية وحل مشاكل السكان.

وتساءل بزشكيان حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تُعنى حقًا بالديمقراطية في إيران حتّى تفعل ما تفعل؟ وهل تُعنى بالديمقراطية في فنزويلا؟ وتابع قائلًا: "أميركا تُعلن جهارًا ودون خوف أنها تريد النفط والمناجم هناك".

أضاف الرئيس الإيراني: "نحن لا نريد القتال، لطالما آمنتُ، وما زلتُ أؤمن، بضرورة نبذ الحرب، ولكن إذا أرادوا استخدام القوّة وإذلالنا، فهل نقبل بذلك؟ هل نخضع لهم مهما كان الثمن؟".

وتابع بزشكيان: "إيران وثقافتها لا تخضع مهما كان الثمن. إن شجاعة شعب لورستان ودفاعه الباسل لا يستحقان الخضوع أمام القوّة والتسلط والجبن".

وفي سياق آخر شدد الرئيس بزشكيان على أن الجهود والأولوية في البلاد يجب أن تتمثل في إسداء الخدمة لمعالجة قضايا الناس، مؤكدًا ضرورة على اعتماد الشفافية في الأداء والاستجابة.

ودعا بزشكيان مسؤولي البلاد إلى "تعزيز التواصل مع الشعب وخفض المسافات والعمل لكي يرضى الشعب عن أدائنا"، مضيفًا: "إذا قمنا بإصلاح طريقة إدارتنا وخفض النفقات وزيادة الكفاءة والفاعلية، سيكون بوسعنا معالجة قسم كبير من المشكلات".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران مسعود بزشكيان
إقرأ المزيد
المزيد
نائب الرئيس الإيراني الأول: الجاهزية العسكرية والاقتصادية زادت منذ عدوان الـ12 يومًا
نائب الرئيس الإيراني الأول: الجاهزية العسكرية والاقتصادية زادت منذ عدوان الـ12 يومًا
إيران منذ دقيقة
افتتاح السفارة الفلسطينية في طهران.. الثورة الإسلامية سلّمتها لأصحاب الأرض
افتتاح السفارة الفلسطينية في طهران.. الثورة الإسلامية سلّمتها لأصحاب الأرض
إيران منذ ساعة
قاليباف: التعاون البرلماني ضرورة لمواجهة تحديات العالم الإسلامي
قاليباف: التعاون البرلماني ضرورة لمواجهة تحديات العالم الإسلامي
إيران منذ ساعتين
بزشكيان: أميركا ليست شغوفة بالديمقراطية.. لن نخضع لها مهما كلف الأمر
بزشكيان: أميركا ليست شغوفة بالديمقراطية.. لن نخضع لها مهما كلف الأمر
إيران منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
نائب الرئيس الإيراني الأول: الجاهزية العسكرية والاقتصادية زادت منذ عدوان الـ12 يومًا
نائب الرئيس الإيراني الأول: الجاهزية العسكرية والاقتصادية زادت منذ عدوان الـ12 يومًا
إيران منذ دقيقة
تفاصيل جديدة حول تورط الاستخبارات الأميركية في تفجيرات
تفاصيل جديدة حول تورط الاستخبارات الأميركية في تفجيرات "السيل الشمالي"
عربي ودولي منذ ساعة
قاليباف: التعاون البرلماني ضرورة لمواجهة تحديات العالم الإسلامي
قاليباف: التعاون البرلماني ضرورة لمواجهة تحديات العالم الإسلامي
إيران منذ ساعتين
بزشكيان: أميركا ليست شغوفة بالديمقراطية.. لن نخضع لها مهما كلف الأمر
بزشكيان: أميركا ليست شغوفة بالديمقراطية.. لن نخضع لها مهما كلف الأمر
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة