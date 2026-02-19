توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا الجمعة، صافيًا إجمالًا مع ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض في نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحيانًا جنوب البلاد اعتبارًا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة

طقس مستقر ودافئ نسبيًّا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية يوم غد الجمعة، حتّى مساء يوم السبت حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصدره جنوب غرب تركيا يؤدي إلى طقس ماطر أحيانًا مع برق ورعد، ورياح ناشطة وثلوج على المرتفعات.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و19، في طرابلس بين 9 و18 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان

- الخميس: غائم جزئيًا إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

- الجمعة: صافٍ إجمالًا مع ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض في نسبة الرطوبة، تنشط الرياح أحيانًا جنوب البلاد اعتبارًا من بعد الظهر.

- السبت: قليل الغيوم مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارًا من المساء فيتحول الطقس إلى غائم مع تشكّل الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الليل كما تنشط الرياح.

- الأحد: غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكوّن الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة، تشتد أحيانًا اعتبارًا من المساء مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر.

- الحرارة على الساحل من 13 إلى 27 درجة، فوق الجبال من 3 إلى 19 درجة، في الداخل من 6 إلى 21 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية نهارًا، شمالية إلى شمالية شرقية ليلًا، سرعتها بين 15 و35 كم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالًا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و70 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

