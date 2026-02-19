كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

قاليباف: التعاون البرلماني ضرورة لمواجهة تحديات العالم الإسلامي

2026-02-19 13:42
وجّه رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، رسالة تهنئة إلى رؤساء برلمانات الدول الإسلامية لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معربًا عن أمله في أن تمهد بركات هذا الشهر الفضيل لتعزيز العلاقات الأخوية بين البرلمانات الإسلامية وتوسيع آفاق التعاون البرلماني.

وأكد قاليباف في رسالته أن شهر رمضان يشكّل فرصة ثمينة لترسيخ القيم الإنسانية السامية، وتعزيز التضامن بين الأمة الإسلامية، وترسيخ السلام والمعنوية، إلى جانب تعميق التشاور والتعاون بين الدول الإسلامية.

وأشار إلى أن العالم الإسلامي، في ظل الظروف الحساسة الراهنة، بات بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التقارب والتعاضد وتفعيل التعاون البرلماني المؤثر لمواجهة التحديات، والدفاع عن حقوق الشعوب الإسلامية، ودعم المظلومين، ولا سيما الشعب الفلسطيني.

وأعرب قاليباف عن تمنياته بأن تسهم بركات الشهر الكريم في توطيد العلاقات الأخوية بين برلمانات الدول الإسلامية، وتوسيع التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز السلام المستدام وتقدم الأمة الإسلامية، سائلًا الله تعالى الصحة والسلامة لرؤساء البرلمانات الإسلامية، والعزة والتوفيق لشعوبها.

