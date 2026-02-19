كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي افتتاح السفارة الفلسطينية في طهران.. الثورة الإسلامية سلّمتها لأصحاب الأرض

فلسطين

تخوف أممي من تطهير عرقي تمارسه
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

تخوف أممي من تطهير عرقي تمارسه "إسرائيل" في غزّة والضفة

2026-02-19 14:06
52

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الخميس 19 شباط/فبراير 2026، عن مخاوفه من تطهير عرقي تمارسه سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزّة والضفة الغربية المحتلة عبر تصعيد أعمال العنف والتهجير الذي تنفذه إلى جانب الهجمات التي يرتكبها المستوطنون الصهاينة.

وأكد المكتب، أن الهجمات "الإسرائيلية" القاتلة في غزّة تثير مخاوف من أنها تعمدت استهداف المدنيين، لافتًا إلى أن تدمير "إسرائيل" الممنهج للأحياء ومنعها للمساعدات يهدفان لتغيير ديمغرافي في غزّة.

وبيّن المكتب أن عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب والهدم في الضفّة هدفها إخضاع الشعب الفلسطيني.

ودعا لتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين، وأن يشكّل الأساس لإعادة إعمار غزّة.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها المستمرة بالقصف والنسف والتدمير، الأمر الذي أدى لارتقاء أكثر من 600 مواطن منذ وقف النار في أكتوبر الماضي.

وفي الضفّة المحتلة، صعدت قوات الاحتلال من اقتحاماتها اليومية واعتقالاتها للمواطنين، بعد مداهمة منازلهم، فضلًا عن سياسة هدم المنازل وتهجير السكان من مناطقهم.

الأونروا: الظروف الإنسانية في غزّة كارثية
بدورها؛ أكدت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن الظروف الإنسانية في عموم قطاع غزّة كارثية تزامنًا مع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.

وأوضحت "الأونروا" أنها تواصل تقديم المساعدات في غزّة ولكن حجم الاحتياجات يفوق ما يسمح لها به حاليًّا ويجب رفع القيود.

ويعاني سكان قطاع غزّة من أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة، جراء استمرار تداعيات حرب الإبادة "الإسرائيلية"، واستمرار تضييقات الاحتلال على دخول المساعدات وارتفاع معدلات البطالة.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الضفة الغربية الأمم المتحدة حقوق الإنسان قطاع غزة الجرائم الصهيونية
إقرأ المزيد
المزيد
استمرار خروقات الاحتلال في قطاع غزة.. غارات جوية وقصف مدفعي 
استمرار خروقات الاحتلال في قطاع غزة.. غارات جوية وقصف مدفعي 
فلسطين منذ ساعة
تخوف أممي من تطهير عرقي تمارسه
تخوف أممي من تطهير عرقي تمارسه "إسرائيل" في غزّة والضفة
فلسطين منذ ساعة
"لجان المقاومة": تشغيل معبر رفح جزئيًا لا يوازي حجم الكارثة الإنسانية في غزّة
فلسطين منذ ساعتين
شهيد فلسطيني وإصابات في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية مخماس
شهيد فلسطيني وإصابات في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية مخماس
فلسطين منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
استمرار خروقات الاحتلال في قطاع غزة.. غارات جوية وقصف مدفعي 
استمرار خروقات الاحتلال في قطاع غزة.. غارات جوية وقصف مدفعي 
فلسطين منذ ساعة
افتتاح السفارة الفلسطينية في طهران.. الثورة الإسلامية سلّمتها لأصحاب الأرض
افتتاح السفارة الفلسطينية في طهران.. الثورة الإسلامية سلّمتها لأصحاب الأرض
إيران منذ ساعة
تخوف أممي من تطهير عرقي تمارسه
تخوف أممي من تطهير عرقي تمارسه "إسرائيل" في غزّة والضفة
فلسطين منذ ساعة
"لجان المقاومة": تشغيل معبر رفح جزئيًا لا يوازي حجم الكارثة الإنسانية في غزّة
فلسطين منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة