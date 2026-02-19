كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي حزب الله يشيّع الشهيد أحمد حسين ترمس في طلوسة الجنوبية

عربي ودولي

كوريا الشمالية تكشف عن منظومة صاروخية نووية جديدة
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

كوريا الشمالية تكشف عن منظومة صاروخية نووية جديدة

2026-02-19 14:10
69

كشفت كوريا الشمالية عن منظومة صاروخية ضخمة متعددة الفوهات بعيار 600 ملم، قادرة على إطلاق رؤوس حربية نووية، في خطوة جديدة تعكس تصاعد سباق التسلح في شبه الجزيرة الكورية.

وأشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على مراسم الإعلان الرسمي عن المنظومة، مشيدًا بها بوصفها "فريدة من نوعها في العالم"، ومعتبراً أنها "ملائمة لهجوم خاص، أي لإنجاز مهمّة استراتيجية"، في إشارة ضمنية إلى الاستخدام النووي.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم تأكيده أن القاذفة الجديدة تعزز قدرات الردع الاستراتيجي لبلاده، في ظل ما وصفه بتصاعد التوترات والتهديدات الأمنية المحيطة بكوريا الشمالية.

ويُعد عيار 600 ملم من أكبر العيارات المستخدمة في أنظمة الإطلاق المتعدد للصواريخ، ما يمنح المنظومة قدرة تدميرية عالية ومدى أطول مقارنة بالأنظمة التقليدية، وفق تقديرات عسكرية.

ويأتي الكشف عن القاذفة الجديدة في سياق سلسلة من التجارب الصاروخية وتطوير القدرات النووية التي أعلنتها بيونغ يانغ خلال الأشهر الماضية، وسط تحذيرات متكررة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من تداعيات تعزيز الترسانة النووية والصاروخية للشمال. 

ورأى مراقبون أن الخطوة تحمل رسالة ردع مباشرة إلى سيول وواشنطن، خاصة في ظل استمرار المناورات العسكرية المشتركة بين الحليفين، والتي تعتبرها بيونج يانج تهديداً لأمنها القومي.

الكلمات المفتاحية
كوريا الشمالية الاسلحة النووية الأسلحة
إقرأ المزيد
المزيد
تفاصيل جديدة حول تورط الاستخبارات الأميركية في تفجيرات
تفاصيل جديدة حول تورط الاستخبارات الأميركية في تفجيرات "السيل الشمالي"
عربي ودولي منذ ساعة
كوريا الشمالية تكشف عن منظومة صاروخية نووية جديدة
كوريا الشمالية تكشف عن منظومة صاروخية نووية جديدة
عربي ودولي منذ ساعة
غوتيريش يحذّر قادة التكنولوجيا من ترك مستقبل الذكاء الاصطناعي لأهواء المليارديرات
غوتيريش يحذّر قادة التكنولوجيا من ترك مستقبل الذكاء الاصطناعي لأهواء المليارديرات
عربي ودولي منذ 3 ساعات
تقرير أوروبي يوثّق 964 حادثة قمع ضدّ الفلسطينيين في بريطانيا منذ العام 2019
تقرير أوروبي يوثّق 964 حادثة قمع ضدّ الفلسطينيين في بريطانيا منذ العام 2019
عربي ودولي منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
كوريا الشمالية تكشف عن منظومة صاروخية نووية جديدة
كوريا الشمالية تكشف عن منظومة صاروخية نووية جديدة
عربي ودولي منذ ساعة
وزارة الدفاع الإيرانية: لأسباب أمنية لن نكشف الإنجازات الدفاعية الجديدة
وزارة الدفاع الإيرانية: لأسباب أمنية لن نكشف الإنجازات الدفاعية الجديدة
إيران 2026-02-09
"إسرائيل" الفاعل الأساسي في مواجهة إيران: نتنياهو يقود ترامب إلى الحرب؟
مقالات 2026-02-06
تقرير
تقرير "إسرائيلي": تهريب الأسلحة إلى "إسرائيل" مستمر.. الأمر أشبه بالضغط على بالون
عين على العدو 2026-02-06
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة