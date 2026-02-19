كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

حزب الله يشيّع الشهيد أحمد حسين ترمس في طلوسة الجنوبية

2026-02-19 14:16
حزب الله وجمهور المقاومة يشيعون الشهيد المجاهد أحمد حسين ترمس وسط حضور شعبي حاشد
شيّع حزب الله وجمهور المقاومة في الجنوب الشهيد المجاهد أحمد حسين ترمس، الذي ارتقى دفاعًا عن لبنان وشعبه، في مراسم حاشدة أقيمت في بلدته طلوسة.

وانطلق التشييع بمراسم تكريمية في ساحة البلدة، حيث أدّت فرقة من كشافة الإمام المهدي (عج) العهد والقسم بالتمسك بخط الشهيد ترمس ونجله الشهيد وسائر الشهداء. بعدها، أمّ سماحة الشيخ أمين ترمس الصلاة على الجثمان الطاهر، لينطلق موكب التشييع في شوارع البلدة وسط هتافات حسينية مؤيدة للنهج المقاوم.

وعند جبانة البلدة، توقّف الموكب لوداعه الأخير، حيث وُري الشهيد الثرى إلى جانب شهداء طلوسة، ومن بينهم نجله الشهيد حسن أحمد ترمس، الذي استشهد أيضًا في اعتداء صهيوني.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية الاعتداءات الصهيونية على لبنان الجنوب
