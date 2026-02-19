شيّع حزب الله وجمهور المقاومة في الجنوب الشهيد المجاهد أحمد حسين ترمس، الذي ارتقى دفاعًا عن لبنان وشعبه، في مراسم حاشدة أقيمت في بلدته طلوسة.

وانطلق التشييع بمراسم تكريمية في ساحة البلدة، حيث أدّت فرقة من كشافة الإمام المهدي (عج) العهد والقسم بالتمسك بخط الشهيد ترمس ونجله الشهيد وسائر الشهداء. بعدها، أمّ سماحة الشيخ أمين ترمس الصلاة على الجثمان الطاهر، لينطلق موكب التشييع في شوارع البلدة وسط هتافات حسينية مؤيدة للنهج المقاوم.

وعند جبانة البلدة، توقّف الموكب لوداعه الأخير، حيث وُري الشهيد الثرى إلى جانب شهداء طلوسة، ومن بينهم نجله الشهيد حسن أحمد ترمس، الذي استشهد أيضًا في اعتداء صهيوني.

