فلسطين

استمرار خروقات الاحتلال في قطاع غزة.. غارات جوية وقصف مدفعي 
فلسطين

استمرار خروقات الاحتلال في قطاع غزة.. غارات جوية وقصف مدفعي 

2026-02-19 14:45
واصلت قوات الاحتلال الصهيوني خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار، موقعة مزيدًا من الشهداء والمصابين في صفوف المواطنين ودمارًا في المباني السكنية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية الثقيلة وعلى فترات مختلفة من اليوم الخميس 19 شباط/فبراير 2026، مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وشنّت طائرات الاحتلال فجر اليوم سلسلة غارات جويّة استهدفت حيّ التفاح شرقي مدينة غزّة ومدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع.

وأطلقت آليات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة وبشكل مكثف على الأحياء السكنية في شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزّة وصول شهيدين و4 مصابين إلى مشافي القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والمصابين جراء العدوان "الإسرائيلي" أكدت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتّى هذه اللحظة.

وأفادت الوزارة بارتفاع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 611 شهيدًا وعدد المصابين إلى 1,630، في حين تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثامين 726 شهيدًا من تحت ركام المباني المدمرة.

واستنادًا إلى إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغت حصيلة حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال في قطاع غزة، منذ 7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى اليوم 72,069 شهيدًا و171,728 مصابًا.

فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
