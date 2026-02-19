كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
حزب الله يطلق مائدة الإمام زين العابدين (ع) في مدينة النبطية
حزب الله يطلق مائدة الإمام زين العابدين (ع) في مدينة النبطية

2026-02-19 15:43
لأن كرامة الناس تبقى في صدارة الأولويات، ولأن التكافل مسؤولية جماعية لا تسقط مهما اشتدت الأزمات، أطلق حزب الله في مدينة النبطية مائدة الإمام زين العابدين (ع) لتوزيع الحصص التموينية والغذائية على العائلات الفقيرة والمتعففة، في مبادرة تعبّر عن روح التضامن الاجتماعي في ظلّ الظروف المعيشية الصعبة.

وخلال إطلاق عمل المائدة، أعلن مسؤول حزب الله في النبطية علي سلّوم عن توزيع الدفعة الأولى التي تضم 1300 حصة تموينية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي "بفضل الله سبحانه وتعالى وببركة دماء الشهداء، وبوقفة أهلنا وبيئتنا وشعبنا الذين لم يتخلّوا عنا لا في حرب ولا في سلم". وأضاف أن ما يُقدَّم يبقى أقلّ من واجب الوفاء تجاه البيئة الحاضنة، معتبرًا أن "لولا هذه البيئة المقاومة، لما كانت هناك مقاومة".

وشكّلت المبادرة مساحة تضامن حقيقية وخدمةً لعيال الله، حيث انخرط المتطوعون في التحضير والتوضيب والتوزيع بروح العطاء والمسؤولية، في رسالة واضحة مفادها أن العمل الاجتماعي يبقى ركيزة الصمود، وأن التكافل هو خط الدفاع الأول في مواجهة الضيق الاقتصادي.

ويبقى شعار "الخدمة بأشفار العيون" عنوان هذه المرحلة، وعهدًا بأن تبقى النبطية ساحةً للتراحم والتآزر، حيث تتجدد قيم العطاء كلما اشتدت التحديات.

حزب الله النبطية شهر رمضان
