قال النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف إن الجهوزية الاقتصادية والعسكرية للبلاد قد ازدادت مقارنة بفترة حرب الـ 12 يومًا، وهذا يشكِّل سندًا مهمًا للفريق الإيراني النووي المفاوض.

جاء ذلك في اجتماع حضره أعضاء جمعية الوزراء السابقين، تناول بشكل رئيسي الآليات الفعلية لتعزيز الرصيد الاجتماعي وتطوير العلاقة بين الدولة والشعب.

وأكد عارف توجه الحكومة الرابعة عشرة نحو توسيع الحوار مع النخبة، مشيرًا إلى أنَّ الإفادة من خبرات ووجهات نظر المسؤولين السابقين يعد من البرامج الجادة للحكومة للنهوض بجودة اتخاذ القرار وزيادة الكفاءة.

ولفت عارف إلى المحادثات غير المباشرة بين إيران وأميركا، موضحًا أنَّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتحرك في هذا المسار في إطار استراتيجية "العزة والمصلحة والحكمة".

