شهدت أسواق اللحوم في طرابلس خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا حادًا في الأسعار تجاوز 40 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ما انعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين وخصوصًا ذوي الدخل المحدود، فاللحوم التي تعد من المكونات الأساسية على موائد كثير من العائلات باتت اليوم سلعة شبه كمالية لدى شريحة واسعة من السكان.

وبحسب جولة ميدانية في عدد من الملاحم فقد ارتفع سعر كيلو لحم الغنم ولحم العجل بنسب متفاوتة تبعًا للمصدر والجودة، وتجاوز سعر كيلو لحم العجل المليون ليرة بعدما كان في السابق 700 ألف، فيما أكد أصحاب المحال أن موجة الغلاء الحالية تعد من الأعلى منذ سنوات، مشيرين إلى أن حركة البيع تراجعت رغم استمرار الحاجة إلى هذه المادّة الأساسية.

التجار وفي حديث مع موقع العهد الإخباري عزوا هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأعلاف بالدولار وارتفاع كلفة الاستيراد والنقل ما أدى إلى ارتفاع كلفة تربية المواشي بشكل كبير، وأضافوا أن الاعتماد المتزايد على الاستيراد في ظل تراجع الإنتاج المحلي أسهم أيضًا في الضغط على السوق.

في المقابل يرى مواطنون لموقع العهد أن غياب الرقابة الرسمية وترك الأسعار خاضعة للعرض والطلب دون ضوابط واضحة فتح الباب أمام زيادات غير مبررة في بعض الأحيان، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة وضبط الأسعار حمايةً للمستهلك.

