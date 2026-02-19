أكد ممثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوكالة الفيدرالية لشؤون الدول المستقلة يفغيني بريماكوف، أن "خط رشت - استارا الحديدي في محافظة جيلان الإيرانية، يمثل طاقة لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا".

كلام بريماكوف جاء عقب لقائه محافظ جيلان هادي حق شناس، خلال زيارته إلى إيران.

وردًّا على سؤال حول إمكانات وطاقات محافظة جيلان في شمال إيران، قال المسؤول الروسي: إن "هذه المحافظة توفر الغذاء الإيراني، وتعد مركزًا جيدًا في قطاع الصناعة والموانئ والممرات".

وأوضح أن "الزراعة والصناعة والنقل تعد من الطاقات الجيدة لإيران، ومحافظة جيلان يمكن استخدامها لتطوير العلاقات".

وشدد بريماكوف، على أن "العالم واسع للغاية ولا يقتصر على أميركا وأوروبا، بل هناك أسواق كبيرة جدًا في الدول الأفريقية والهند وسائر البلدان يمكن الاستفادة منها".

