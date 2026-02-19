كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي الشيخ صبري يعرض لـ"العهد" تصعيد الاحتلال في الأقصى ومنع الإفطار في باحاته

إيران

ممثل بوتين: خط رشت - استارا الحديدي طاقة اقتصادية كبيرة بين إيران وروسيا
🎧 إستمع للمقال
إيران

ممثل بوتين: خط رشت - استارا الحديدي طاقة اقتصادية كبيرة بين إيران وروسيا

2026-02-19 17:40
33

أكد ممثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوكالة الفيدرالية لشؤون الدول المستقلة يفغيني بريماكوف، أن "خط رشت - استارا الحديدي في محافظة جيلان الإيرانية، يمثل طاقة لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا".

كلام بريماكوف جاء عقب لقائه محافظ جيلان هادي حق شناس، خلال زيارته إلى إيران.

وردًّا على سؤال حول إمكانات وطاقات محافظة جيلان في شمال إيران، قال المسؤول الروسي: إن "هذه المحافظة توفر الغذاء الإيراني، وتعد مركزًا جيدًا في قطاع الصناعة والموانئ والممرات".

وأوضح أن "الزراعة والصناعة والنقل تعد من الطاقات الجيدة لإيران، ومحافظة جيلان يمكن استخدامها لتطوير العلاقات".

وشدد بريماكوف، على أن "العالم واسع للغاية ولا يقتصر على أميركا وأوروبا، بل هناك أسواق كبيرة جدًا في الدول الأفريقية والهند وسائر البلدان يمكن الاستفادة منها".

الكلمات المفتاحية
روسيا الجمهورية الاسلامية في إيران
إقرأ المزيد
المزيد
في أول أيام شهر رمضان.. الإمام الخامنئي يشارك في محفل الاستئناس بالقرآن الكريم
في أول أيام شهر رمضان.. الإمام الخامنئي يشارك في محفل الاستئناس بالقرآن الكريم
إيران منذ ساعة
ممثل بوتين: خط رشت - استارا الحديدي طاقة اقتصادية كبيرة بين إيران وروسيا
ممثل بوتين: خط رشت - استارا الحديدي طاقة اقتصادية كبيرة بين إيران وروسيا
إيران منذ ساعة
نائب الرئيس الإيراني الأول: الجاهزية العسكرية والاقتصادية زادت منذ عدوان الـ12 يومًا
نائب الرئيس الإيراني الأول: الجاهزية العسكرية والاقتصادية زادت منذ عدوان الـ12 يومًا
إيران منذ 3 ساعات
افتتاح السفارة الفلسطينية في طهران.. الثورة الإسلامية سلّمتها لأصحاب الأرض
افتتاح السفارة الفلسطينية في طهران.. الثورة الإسلامية سلّمتها لأصحاب الأرض
إيران منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
في أول أيام شهر رمضان.. الإمام الخامنئي يشارك في محفل الاستئناس بالقرآن الكريم
في أول أيام شهر رمضان.. الإمام الخامنئي يشارك في محفل الاستئناس بالقرآن الكريم
إيران منذ ساعة
ممثل بوتين: خط رشت - استارا الحديدي طاقة اقتصادية كبيرة بين إيران وروسيا
ممثل بوتين: خط رشت - استارا الحديدي طاقة اقتصادية كبيرة بين إيران وروسيا
إيران منذ ساعة
نائب الرئيس الإيراني الأول: الجاهزية العسكرية والاقتصادية زادت منذ عدوان الـ12 يومًا
نائب الرئيس الإيراني الأول: الجاهزية العسكرية والاقتصادية زادت منذ عدوان الـ12 يومًا
إيران منذ 3 ساعات
تفاصيل جديدة حول تورط الاستخبارات الأميركية في تفجيرات
تفاصيل جديدة حول تورط الاستخبارات الأميركية في تفجيرات "السيل الشمالي"
عربي ودولي منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة