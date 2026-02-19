شارك سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، الخميس 19 شباط/فبراير 2026، في محفل الاستئناس بالقرآن الكريم في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك في في حسينية الأمام الخميني (رض) في طهران.

وقد أقيم محفل الاستئناس بالقرآن الكريم بمشاركة جمع من الأساتذة والمقرئين المميزين والدوليين للمصحف الشريف.

وأعرب سماحة الإمام الخامنئي في المحفل القرآني عن شكره وتقديره للمستوى الجيّد لتلاوة القرآن الكريم.

