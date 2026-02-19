انتهت المناورات البحرية الهجينة بين القوات البحرية الإيرانية والروسية، الخميس 19 شباط/فبراير 2026، مع وداع حاملة الطائرات العمودية الروسية "ستوفيسكي"، بعد أن أجريت في بحر عمان والمحيط الهندي.

وأجريت المناورة المشتركة بهدف تعزيز التعاون الثنائي والنهوض بالأمن البحري وزيادة التنسيق العملاني بين القوات البحرية الإيرانية والروسية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

ونفذت المناورة البحرية في سياق توسيع الدبلوماسية البحرية والتعامل العسكري وتبادل الخبرات العملانية بين القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا، إذ أكّد مسؤولو البلدَين على استمرار التعاون المشترك في مجال الأمن والأمان البحري.

تمرين التصوير الجوي والتشكيل التكتيكي

في التفاصيل، نفذت الوحدات المشاركة تمرين التصوير الجوي (Photo Ex) وسيناريو التشكيلات التكتيكية بنجاح، حيث شاركت في هذه المرحلة من المناورات مدمّرة "الوند" قائدة المناورة، وبارجة "نيزة" القاذفة للصواريخ، وبارجة "خنجر" القاذفة للصواريخ، والطائرة العمودية "SH3D"، وفرق العمليات الخاصة والقطع البحرية الهجومية من جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبارجة الشهيد صياد والقطع البحرية "تندر"، والقوارب الهجومية، وفرق العمليات الخاصة والطائرة العمودية "بل 412" لحرس الثورة الإسلامية، وناقلة الطائرات العمودية الروسية "استفيسكي".

وتم تنفيذ سيناريو التشكيلات الهجومية بهدف النهوض بالتنسيق التكتيكي، وزيادة قدرة القيادة والسيطرة المشتركة وتمرين الرد السريع في ظروف العمليات. ونفذت الوحدات في هذه المرحلة الانتشار والمناورات الهجينة.

تمرين الإفراج عن سفينة محتجزة

إلى ذلك، نفذت فرق العمليات الخاصة للقوات البحرية للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية والاتحاد الروسي، تمرين الإفراج عن سفينة محتجزة بنجاح.

وفي هذه المرحلة، وبعد توجيه رسالة طوارئ إلى السفن التجارية إلى مركز "MRCC" في بندر عباس، قامت بداية طائرة عمودرية من طراز "SH3D" تابعة للقوات البحرية للجيش الإيراني وطائرة عمودية من طراز "بل 412" تابعة للحرس الثوري، برصد وتحديد منطقة العمليات، ومن ثم وجهت مدمرة "الوند" الإيرانية بوصفها قائد العمليات، القطع البحرية القتالية المنتشرة في المنطقة لتنفيذ عمليات الإفراج.

ثم قامت قوات العمليات الخاصة للجيش الإيراني والحرس الثوري وروسيا من الجو والسطح، بتنفيذ عمليات الاستيلاء والقبض على القراصنة البحريين، ليتم الإفراج عن السفينة بنجاح.

