نفذ العدو الصهيوني، الخميس 19 شباط/فبراير 2026، سلسلة اعتداءات على لبنان وسيادته ومواطنيه، شملت القصف المدفعي وإلقاء القنابل وإطلاق رشقات رشاشة، في ظل خرق متواصل من قبل كيان الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.

في التفاصيل، استهدف الطيران المسيّر الصهيوني مساء اليوم شرق بلدة الشعرة على السلسلة الشرقية، في شرق بلدة النبي شيث في البقاع.

هذا، واستهدفت دبابة "ميركافا" صهيونية منزلًا غير مأهول في منطقة الزقاق عند أطراف بلدة عيترون الجنوبية، في حين استهدف جيش الاحتلال بعدة قذائف حرج بلدة يارون، وخلّة الزاقوط وتلّة المنصورة في البلدة ذاتها.

وتعرّض سهل مدينة الخيام لاستهداف صهيوني بقذائف الهاون ورشقات رشاشة من الموقع المستحدث في "تلة الحمامص".

وكان العدو قد أطلق من الموقع المستحدث داخل الأراضي اللبنانية في منطقة "اللبونة" رشقات نارية باتجاه أحراج علما الشعب.

هذا، وألقت محلقة صهيونية قنبلة صوتية على بلدة عيتا الشعب، وألقت محلقة أخرى قنبلة صوتية على جنوب "حي المسارب" في بلدة عديسة.

ويذكر أن الطيران الحربي الصهيوني أغار فجر اليوم على منطقة "تبنا" في أطراف البيسارية وبين "برغز" والمحمودية.

كذلك، توغلت قوات العدو فجرًا إلى بلدة يارون ونفذت تفجيرًا لأحد المنازل، وبموازاة ذلك فجرت أحد المنازل جنوب مدينة الخيام.

