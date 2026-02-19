كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
بلدية الغبيري تضيء شوارعها احتفاءً بشهر رمضان المبارك

2026-02-19 22:00
54

أضاءت بلدية الغبيري بزينة شهر رمضان المبارك شوارع البلدة والأحياء، وتركزت الزينة على امتداد جادة الإمام السيد موسى الصدر، من باحة المشرفية باتجاه دوار السفارة الكويتية وصولًا إلى نزلة السلطان إبراهيم، وذلك في أجواء احتفالية حضرها رئيس البلدية ونائبه وأعضاء المجلس البلدي، إلى جانب فعاليات وأهالي المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص البلدية على إحياء الشعائر الدينية وإضفاء أجواء من الفرح والروحانية في مختلف أحياء البلدة، تزامنًا مع حلول الشهر الفضيل، بما يعكس روح التضامن والتلاقي الاجتماعي التي يتميز بها الشهر الفضيل.

الكلمات المفتاحية
بلدية الغبيري شهر رمضان
