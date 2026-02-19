Your browser does not support the video tag.

أضاءت بلدية الغبيري بزينة شهر رمضان المبارك شوارع البلدة والأحياء، وتركزت الزينة على امتداد جادة الإمام السيد موسى الصدر، من باحة المشرفية باتجاه دوار السفارة الكويتية وصولًا إلى نزلة السلطان إبراهيم، وذلك في أجواء احتفالية حضرها رئيس البلدية ونائبه وأعضاء المجلس البلدي، إلى جانب فعاليات وأهالي المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص البلدية على إحياء الشعائر الدينية وإضفاء أجواء من الفرح والروحانية في مختلف أحياء البلدة، تزامنًا مع حلول الشهر الفضيل، بما يعكس روح التضامن والتلاقي الاجتماعي التي يتميز بها الشهر الفضيل.

الكلمات المفتاحية