كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

روسيا تُعلن تدمير أكثر من 90 مسيّرة أوكرانية بصاروخ
2026-02-20 09:01
أعلنت القوات الروسية، اليوم الجمعة (20 شباط/ فبراير 2026)، تدميرها أكثر من 90 طائرة مسيّرة أوكرانية، بالإضافة إلى ما يصل إلى فصيلين من مشغليها، في مقاطعة تشيرنيغيف، وذلك بضربة دقيقة باستخدام صاروخ "إسكندر".

وفي مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، قال فاسيلي ميزيفيخ، رئيس المركز الإعلامي لمجموعة قوات "الشمال": "في منطقة نيجين، دمرت غارة صاروخية من طراز إسكندر موقعاً ومخزناً لطائرات مسيرة أوكرانية بعيدة المدى".

وأضاف: "خسر العدوّ أكثر من 90 طائرة مسيّرة، بالإضافة إلى ما يصل إلى فصيلتين من مشغليها".

وصاروخ "إسكندر" هو نظام صواريخ باليستية تكتيكية قصير المدى تطوره وتنتجه روسيا، ويُعد من أحدث وأخطر أنظمة الصواريخ غير النووية في الترسانة الروسية.

ويتميز الصاروخ بسرعته العالية التي تفوق سرعة الصوت وقدرته على المناورة أثناء الطيران، إضافة إلى مسار شبه باليستي يقلل من فرص اعتراضه. ويمكن تزويده برؤوس حربية تقليدية متنوعة، كما أن النسخة المخصصة للجيش الروسي قادرة على حمل رأس نووي.

واستضافت مدينة جنيف السويسرية يومي الثلاثاء والأربعاء جولة من المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة سعياً للتوصّل إلى حلّ بشأن الحرب في أوكرانيا. وصفها كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي، بأنها كانت "صعبة" لكن جادة.

من جانبه، عبّر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن عدم رضاه عن أحدث ​جولة محادثات مع مفاوضين روس.

روسيا أوكرانيا
