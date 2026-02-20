أكّد الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أنّ بلاده تجاوزت أسوأ الصعوبات، مشيراً إلى أنّ كوريا الشمالية واجهت قبل خمس سنوات مرحلة وصفها بـ"الأصعب"، لكنها باتت اليوم، بحسب تعبيره، على أعتاب مرحلة تتسم بـ"التفاؤل والثقة بالمستقبل".

كلام كيم جاء في المؤتمر الرئيسي للحزب الحاكم، أمس الخميس، والذي يُعقد كلّ خمس سنوات، ويُنظر إليه بوصفه محطة سياسية محورية لرسم أولويات البلاد في المرحلة المقبلة، بما في ذلك توجهاتها النووية.

وشهدت بيونغ يانغ افتتاح مؤتمر رئيسي لحزب العمال الكوري برئاسة كيم جونغ أون، في محطة سياسية مفصلية يُنتظر أن تعيد رسم أولويات كوريا الشمالية النووية والعسكرية، وتحدد ملامح سياساتها الداخلية وخياراتها الخارجية.

ولا سيما في ظل تعميق الشراكة مع روسيا، واستمرار تجارب الصواريخ الباليستية، وترقب دولي لأي استعراضات عسكرية قد تكشف عن أسلحة جديدة أكثر تطوراً.

وانعقد المؤتمر السابق قبل أيام من تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، وفي ذروة إغلاق الحدود بإحكام بسبب جائحة "كوفيد - 19"، عام 2019.

