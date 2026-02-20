كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
فلسطين

غارات "إسرائيلية" ونسف منازل شرقي قطاع غزّة

2026-02-20 09:17
في اليوم الثالث والثلاثين بعد المئة من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزّة، واصل الجيش "الإسرائيلي" خروقاته للتهدئة، ما أسفر خلال 24 ساعة عن إصابة عدد من المواطنين في القطاع.

ونفّذ الجيش "الإسرائيلي" عمليات تدمير لمباني سكنية شرقي مخيم البريج، وأصيب مواطن برصاص الاحتلال في المنطقة نفسها. كما شنت الطائرات الحربية غارات فجر اليوم الجمعة (20 شباط/ فبراير 2026)، على حيّ التفاح شرقي مدينة غزّة، وأطلقت الآليات النيران بشكل مكثف شرقي خان يونس جنوبي القطاع، فيما فتحت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" نيرانها بشكل مكثف في عرض البحر قبالة المدينة نفسها.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 611 شخصاً، إضافة إلى 1630 مصاباً، فيما بلغ عدد المنتشلين 726 شهيداً، وفق وزارة الصحة في غزّة. وأشارت الوزارة إلى أنّ إجمالي عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 وصل إلى 72,069، وعدد المصابين إلى 171,728.

فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة
