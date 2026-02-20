انتخبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية نائبًا لرئيس اللجنة الخاصة لميثاق الأمم المتحدة وعضوًا في هيئتها الرئاسية، وذلك في اجتماع عُقد، في الليلة الماضية، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

هذا؛ وتضطلع اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة، والتي أُنشئت في العام 1974 في إطار الأمم المتحدة، بدورٍ مهمٍ ومباشرٍ في تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة، تتمثل مهمتها بدراسة المقترحات الرامية إلى تحسين كفاءة الأمم المتحدة وفعاليتها في إطار ميثاق هذه المنظمة.

من بين مهام هذه اللجنة: معالجة القضايا المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين وتعزيز التسوية السلمية للنزاعات وتعزيز قواعد القانون الدولي.

وفي ظل الوضع الذي يواجه فيه النظام الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة تحديات خطيرة، حيث تزايدت فيه الانتهاكات الجسيمة لمبادئ الميثاق بشكل غير مسبوق، أصبحت اللجنة الخاصة بميثاق الأمم المتحدة ذات أهمية متزايدة كونها منصة قانونية لدعم السيادة المتساوية للدول وحظر استخدام القوة، والحل السلمي للنزاعات، وتؤدي دورًا حيويًا في تعزيز سيادة القانون والحفاظ على مصداقية النظام القانوني الدولي.

