كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي في الجمعة الأولى من شهر رمضان.. الاحتلال يُعرقل وصول المصلّين للمسجد الأقصى

إيران

انتخاب إيران نائبًا لرئيس اللجنة الخاصة لميثاق الأمم المتحدة وعضوًا في هيئتها الرئاسي
🎧 إستمع للمقال
إيران

انتخاب إيران نائبًا لرئيس اللجنة الخاصة لميثاق الأمم المتحدة وعضوًا في هيئتها الرئاسي

2026-02-20 09:55
47

انتخبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية نائبًا لرئيس اللجنة الخاصة لميثاق الأمم المتحدة وعضوًا في هيئتها الرئاسية، وذلك في اجتماع عُقد، في الليلة الماضية، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

هذا؛ وتضطلع اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة، والتي أُنشئت في العام 1974 في إطار الأمم المتحدة، بدورٍ مهمٍ ومباشرٍ في تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة، تتمثل مهمتها بدراسة المقترحات الرامية إلى تحسين كفاءة الأمم المتحدة وفعاليتها في إطار ميثاق هذه المنظمة.

من بين مهام هذه اللجنة: معالجة القضايا المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين وتعزيز التسوية السلمية للنزاعات وتعزيز قواعد القانون الدولي.

وفي ظل الوضع الذي يواجه فيه النظام الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة تحديات خطيرة، حيث تزايدت فيه الانتهاكات الجسيمة لمبادئ الميثاق بشكل غير مسبوق، أصبحت اللجنة الخاصة بميثاق الأمم المتحدة ذات أهمية متزايدة كونها منصة قانونية لدعم السيادة المتساوية للدول وحظر استخدام القوة، والحل السلمي للنزاعات، وتؤدي دورًا حيويًا في تعزيز سيادة القانون والحفاظ على مصداقية النظام القانوني الدولي.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الأمم المتحدة
إقرأ المزيد
المزيد
انتخاب إيران نائبًا لرئيس اللجنة الخاصة لميثاق الأمم المتحدة وعضوًا في هيئتها الرئاسي
انتخاب إيران نائبًا لرئيس اللجنة الخاصة لميثاق الأمم المتحدة وعضوًا في هيئتها الرئاسي
إيران منذ ساعة
إيران: لن نكون البادئين بأي حرب لكننا سنرد بحزم في حال وقوع العدوان
إيران: لن نكون البادئين بأي حرب لكننا سنرد بحزم في حال وقوع العدوان
إيران منذ ساعة
انتهاء مناورات بحرية بين إيران وروسيا في بحر عمان والمحيط الهندي
انتهاء مناورات بحرية بين إيران وروسيا في بحر عمان والمحيط الهندي
إيران منذ 15 ساعة
في أول أيام شهر رمضان.. الإمام الخامنئي يشارك في محفل الاستئناس بالقرآن الكريم
في أول أيام شهر رمضان.. الإمام الخامنئي يشارك في محفل الاستئناس بالقرآن الكريم
إيران منذ 17 ساعة
مقالات مرتبطة
"التايمز": بريطانيا تمنع ترامب من استخدام قاعدتي "دييغو غارسيا" و"فيرفورد" لضرب إيران
عربي ودولي منذ ساعة
انتخاب إيران نائبًا لرئيس اللجنة الخاصة لميثاق الأمم المتحدة وعضوًا في هيئتها الرئاسي
انتخاب إيران نائبًا لرئيس اللجنة الخاصة لميثاق الأمم المتحدة وعضوًا في هيئتها الرئاسي
إيران منذ ساعة
إيران: لن نكون البادئين بأي حرب لكننا سنرد بحزم في حال وقوع العدوان
إيران: لن نكون البادئين بأي حرب لكننا سنرد بحزم في حال وقوع العدوان
إيران منذ ساعة
الملف الإيراني يكشف لبنان مُجدّداً: ليس لدى المسؤولين هنا من يراسلهم؟
الملف الإيراني يكشف لبنان مُجدّداً: ليس لدى المسؤولين هنا من يراسلهم؟
مقالات مختارة منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة