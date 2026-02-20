كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

العدو "الإسرائيلي" يواصل اعتداءاته على بلدات الجنوب وقراه

2026-02-20 10:28
43

يواصل العدوّ "الإسرائيلي" اعتداءاته على بلدات الجنوب اللبناني وقراه، فقد أفادت قناة المنار بأنّ العمليات شملت، فجر اليوم الجمعة (20 شباط/ فبراير 2026) وحتى الساعة 9:00 صباحًا، غارات وخروقات جوية.

وذكرت القناة أنّ طائرة مسيّرة "إسرائيلية" شنّت هجومًا بصاروخين على معمل للصخور، في أطراف بلدة مركبا باتجاه بلدة عديسة، ما أدى إلى أضرار في المعدات.

كما ألقت طائرة محلقة "إسرائيلية" قنبلة صوتية على بلدة حولا الجنوبية، فيما أطلق الموقع المستحدث للعدو داخل الأراضي اللبنانية في جبل بلاط رشقات رشاشة باتجاه أطراف بلدتي مروحين وشيحين.

الكيان الصهيوني الحكومة اللبنانية الاعتداءات الصهيونية على لبنان الجنوب نواف سلام
