تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" حملات الدهم والاعتقال اليومية في الضفة الغربية المحتلة، فقد شنّت، فجر يوم الجمعة (20 شباط/فبراير 2026)، حملة جديدة في مناطق متفرقة من الضفّة، أسفرت عن اعتقال 13 مواطنًا.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال عددًا من بلدات الشعراوية شمال المدينة، اعتقلت خلالها خمسة فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من: همام عتيلي (33 عامًا)، إيهاب آسيا، مجاهد سليم من بلدة عتيل. واعتقلت مجد أحمد نظمي عبد الغني من بلدة صيدا، ووديع ماهر قشوع من بلدة علار وهو طالب في الثانوية العامة.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت العديد من المنازل في بلدات: عتيل وعلار وصيدا وزيتا وباقة الشرقية، وفتشتها وبعثرت وخربت محتوياتها. وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني، كما مزقت صورًا لشهداء فلسطينيين أمام المنازل المستهدفة في عتيل.

في محافظة جنين؛ اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب المدينة، واعتقلت كلًا من: شادي طلال زكارنه، وكامل أبو زيد، ومعتصم المفيد، وإبراهيم المفيد، ومحمد عماد.

في السياق أيضًا، داهمت قوات الاحتلال بلدة اليامون الواقعة في غرب جنين، اعتقلت القوات المواطن نايف مصباح أبو سيفين من منزله. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال قرية مردة الواقعة في قضاء مدينة سفليت، وداهمت عددًا من المنازل، واعتقلت الشاب ربيع فراس سليمان من منزله.



في الخليل، أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عنان غازي البطش، عقب مداهمة منزله في البلدة القديمة وتفتيشه والعبث بمحتوياته. كما اعتقلت المواطن أحمد عطية، في أثناء حراثته لأرضه في منطقة حوارة في مسافر يطا جنوب الخليل



وأكد مكتب إعلام الأسرى أن حملات الاعتقال اليومية تتواصل، في مدن وبلدات الضفّة الغربية المحتلة، بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك، وسط تصعيد مستمر يستهدف الشبان والطلبة في مختلف المحافظات.

