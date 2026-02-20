أفاد الكاتب ومعلّق الشؤون العسكرية في موقع "والا" أمير بوخبوط بأن قيادة المنطقة الوسطى في الجيش العدو الصهيوني تدير منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حملة واسعة لملاحقة جهات متهمة بالتحريض في أنحاء الضفة الغربية، استنادًا إلى تقديرات أمنية تعتبر أن الخطاب المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي وخطب المساجد والمناسبات العامة قد يشكل دافعًا لتنفيذ هجمات.

وأشار إلى أنَّ هذا التحرك يأتي في ظل ما تصفه المؤسسة الأمنية بانخفاض الهجمات التي تنفذها خلايا منظمة، مقابل استمرار هجمات ينفذها أفراد بشكل منفرد، مضيفًا أنه منذ اندلاع الحرب تم اعتقال أكثر من 420 شخصًا بشبهة التحريض، فيما وُجهت تحذيرات لآخرين من قبل الأجهزة الأمنية.

ومع دخول شهر رمضان هذا الأسبوع، كثّفت فرقة الضفة الغربية في جيش الاحتلال بقيادة العميد كوبي هيلر، عملياتها، ونفّذت سلسلة اعتقالات استهدفت أشخاصًا يُشتبه بانخراطهم في التحريض ضد الكيان الصهيوني، مع تركيز خاص على النشاط عبر شبكات التواصل الاجتماعي. كما شملت الجهود، وفق بوخبوط ، إجراء محادثات مع مسؤولين فلسطينيين بهدف الحد من التوتر ومنع تصعيد الأوضاع.

وأضاف أن الفرقة اعتقلت خلال الأسبوعين الماضيين 17 شخصًا هم "محرّضون مركزيون".

وأعربت مصادر أمنية صهيونية عن قلقها من تصاعد خطاب تحريضي قد يدفع جماهير واسعة أو أفرادًا لتنفيذ هجمات ضد مدنيين أو عسكريين.

