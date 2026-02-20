كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد تهديدات أميركية لإيران

عربي ودولي

البرهان: لا هدنة في السودان إلا بانسحاب
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

البرهان: لا هدنة في السودان إلا بانسحاب "الدعم السريع" من مناطق تحتلها

2026-02-20 11:35
89

أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، مجددًا، أن "لا هدنة مع قوات "الدعم السريع"، وهي تحتلّ المدن والمناطق، وتمارس الانتهاكات ضدّ السودانيين"، مشددًا على أن "أي وقف لإطلاق النار لن يُقبَل إلا بعد الانسحاب، ومن ثمّ تجميعهم في مناطق محددة".

وأضاف البرهان، خلال فعاليات "العيد الوطني لتحرير أم درمان"، أن "أي هدنة لا تتضمن انسحاب قوات "الدعم السريع" وتجمعهم في مناطق محددة لن يقبل بها السودانيون".

وتابع رئيس مجلس السيادة السوداني: "نريد بناء السودان على سلام حقيقي، وعلى أرض صلبة"، مخاطبًا المعارضة في الخارج، قائلًا: "أنتم لستم أعداء للشعب السوداني، وأي شخص لم يسئ أو يحرض ضدّ الدولة والوطن.. نحن نرحب به في أي وقت".

وقال: "إن الشباب الذي أحدث التغيير في كانون الأول/ ديسمبر 2019 (الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس عمر البشير) قادر على اقتلاع المليشيات (الدعم السريع) من جذورها حتّى يعيدوا للسودانيين أمنهم واستقرارهم".

وأكد البرهان أن الترتيبات تجري لاستكمال الانتقال وتكوين المجلس التشريعي، مؤكدًا أن "هذا المجلس سيتم فيه تمثيل مقدر للشباب ولجان المقاومة (لجان شعبية تتشكل من سكان المناطق التي تتواجد بها)، والقوى التي صمدت في وجه المليشيات المتمردة"، مشددًا على ضرورة "مشاركة الشباب في صناعة السلام والمستقبل".

وأعاد البرهان، التأكيد على أن بلاده لن تقبل بأي دور لدولة الإمارات كوسيط، وذلك على خلفية كونها "داعمة للتمرد" في السودان.
 

الكلمات المفتاحية
الإمارات العربية المتحدة السودان عبد الفتاح البرهان قوات الدعم السريع
إقرأ المزيد
المزيد
المجلس الأوروبي يتخذ إجراءً عدائيًا ضد الحرس الثوري الإيراني
المجلس الأوروبي يتخذ إجراءً عدائيًا ضد الحرس الثوري الإيراني
عربي ودولي منذ ساعة
الاجتماع الأول لمجلس ترامب: تبرعات بالمليارات تحت عنوان
الاجتماع الأول لمجلس ترامب: تبرعات بالمليارات تحت عنوان "إعمار غزة" 
عربي ودولي منذ ساعة
ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد تهديدات أميركية لإيران
ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد تهديدات أميركية لإيران
عربي ودولي منذ 3 ساعات
البرهان: لا هدنة في السودان إلا بانسحاب
البرهان: لا هدنة في السودان إلا بانسحاب "الدعم السريع" من مناطق تحتلها
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
البرهان: لا هدنة في السودان إلا بانسحاب
البرهان: لا هدنة في السودان إلا بانسحاب "الدعم السريع" من مناطق تحتلها
عربي ودولي منذ 3 ساعات
لجنة أممية تؤكد ارتكاب قوات
لجنة أممية تؤكد ارتكاب قوات "الدعم السريع" السودانية إبادة جماعية في الفاشر  
عربي ودولي منذ يوم
تحليل سياسي: التوتر الخليجي يهدّد مصالح أميركا
تحليل سياسي: التوتر الخليجي يهدّد مصالح أميركا
ترجمات منذ يومين
دعوة
دعوة "إسرائيلية" لتعزيز التحالف مع الإمارات في ظل تحوّلات الموقف السعودي
عين على العدو 2026-02-11
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة