واصلت أسعار النفط والمعادن الثمينة ارتفاعها اليوم الجمعة 20 شباط/فبراير 2026، في ظل تصاعد المخاوف من نشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما هددت واشنطن طهران بأنها ستعاني إذا لم تبرم اتّفاقًا بشأن أنشطتها النووية في أيام.

وصباح اليوم ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" لشهر آذار/مارس المقبل بنسبة 0.60% إلى 66.83 دولار للبرميل. فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر نيسان/إبريل المقبل بنسبة 0.71% إلى 72.17 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط أمس الخميس أعلى مستوى في ستة أشهر، بعد أن تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقوله: "إن "أمورًا سيئة للغاية" ستحدث إذا لم تبرم إيران اتفاقًا بشأن برنامجها النووي، الذي تؤكد إيران أنه سلمي. وحدّد ترامب مهلة من عشرة إلى 15 يومًا لإبرام الاتفاق.

يشار إلى أن 20% من إمدادات النفط العالمية تمر عبر مضيق هرمز في الخليج، وقد يؤدي أي صراع في المنطقة إلى تعطيل إمدادات النفط وارتفاع الأسعار.

كذلك لحقت أسعار الذهب بسعر النفط فصعدت صباح اليوم العقود الآجلة للذهب لشهر نيسان/أبريل المقبل (Comex) بنسبة 0.78% إلى 5036.40 دولار للأونصة.

فيما ارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.59% إلى 5025.31 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.

