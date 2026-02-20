كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
2026-02-20 11:57
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على رأس وفد من نواب الكتلة ضم النواب علي عمار، حسين الحاج حسن، أمين شري، رائد برو، علي فياض وحسن فضل الله حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية وشؤوناً تشريعية اضافة لملف الانتخابات النيابية.

وبعد اللقاء تحدث النائب رعد قائلًا: لقاؤنا اليوم مع دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري هو لقاء أولًا للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك ولنتوجه من هنا إلى كل اللبنانيين وإلى كل أهلنا وخصوصا في الجنوب المقاوم وفي البقاع وفي كل المناطق التي يعاني فيها أهلنا إما من التعنت والتوغل الإسرائيليين ، وإما من سوء إدارة شؤونهم الحياتية هذا البلد.

وتابع النائب رعد: "كان اللقاء فرصة للتداول في الشؤون المحلية والإقليمية وكانت وجهات النظر متطابقة تمامًا كما هي العادة وتوافقنا على أن يكون الثنائي الوطني هو المنصة التي تؤسس لوحدة وطنية لمواجهة كل التحديات، ولمواجهة كل المخاطر التي ينبغي أن يواجهها لبنان حين يستهدف في سيادته وفي أمنه واستقراره".

وأضاف: نحن حريصون على أمن واستقرار البلد وعلى سير الحياة الطبيعية فيه، كما نحن حريصون على مواجهة الاحتلال الصهيوني والعربدة الداعمة له حتى يخرج من أرضنا ويعود أهلنا إلى قراءهم ومدنهم وتستقر حياتهم في ظل وحدة وطنية وفي ظل التفاف حوله سلطة مركزية تحفظ السيادة في هذا البلد.

وردًا على سؤال حول الانتخابات النيابية، أجاب النائب رعد: موضوع الانتخابات النيابية والمواقف التي تدور حولها كان موقفنا متطابقاً تمامًا وسنخوض هذا الاستحقاق معًا في أي اتجاه كان.

