مستوطنون مسلحون يُهاجمون منازل المواطنين شرق رام الله
مستوطنون مسلحون يُهاجمون منازل المواطنين شرق رام الله

2026-02-20 12:51
هاجمت مجموعات مسلحة من المستوطنين الصهاينة، فجر اليوم الجمعة 20 شباط/فبراير 2026، منازل المواطنين في بلدة المزرعة الشرقية الواقعة في شمال شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. 

وأفادت منظمة البيدر الحقوقية، بأن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين الفلسطينيين في المزرعة الشرقية، قبل أن يتصدى لهم شبان القرية، فيما ردوا بإطلاق النار باتجاه الشبان الفلسطينيين.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن المستوطنين الصهاينة هاجموا منازل القرية، وطرق الأبواب والشبابيك، ما تسبب بحالات هلع وإرباك للأهالي.

فلسطين المحتلة الضفة الغربية مستوطنون جرائم العدو الصهيوني
