عراقجي يؤكد السعي لإعداد مسودة تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة

2026-02-20 13:15
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي الوضع الراهن المحيط بالبرنامج النووي الإيراني، في محادثة هاتفية اليوم الجمعة 20 شباط/فبراير 2026.

وجاء الاتصال في ضوء نتائج جولة المفاوضات غير المباشرة التي جرت بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة في جنيف، حسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

وأوضح البيان أن لافروف وعراقجي تبادلا خلال هذا الاتصال الآراء حول الوضع الحالي المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك ما أسفرت عنه المفاوضات الإيرانية – الأميركية غير المباشرة.

وأضاف بيان الخارجية الروسية أن لافروف أكد دعم بلاده لـ"مسار المفاوضات الهادف إلى إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية عادلة، مع احترام الحقوق المشروعة لإيران، وذلك تماشيًا مع مبادئ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وأشار البيان إلى أن المحادثات بين الوزيرين لافروف وعراقجي تطرقت أيضًا إلى عدد من الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية نقلًا عن مصادر أن هذه المحادثة جاءت بمبادرة من الجانب الإيراني.

كذلك؛ ناقش الوزير عراقجي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي أجراه معه اليوم الجمعة، آخر مستجدات المفاوضات النووية الإيرانية الأميركية والتطورات الإقليمية والدولية.

وأشار عراقجي، خلال هذه المحادثة، إلى آخر التطورات المتعلقة بالمحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، مؤكدًا على الجهود المبذولة لصياغة مسودة تفاوضية تقوم على الاحترام المتبادل ومصالح الطرفين.

ورحب وزير الخارجية المصري باستمرار العملية الدبلوماسية، مشددًا على ضرورة مواصلة المشاورات بهدف دفع المفاوضات قدمًا والتوصل إلى إطار عمل مقبول للأطراف المعنية.
 

