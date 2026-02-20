كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عين على العدو

عين على العدو

عشرات المستوطنين يدخلون غزة

2026-02-20 13:47
أفاد موقع "القناة 14" بأنه تم مساء أمس الخميس تسجيل حادثة استثنائية على حدود قطاع غزة، بعد أن عبر عشرات المستوطنين الصهاينة السياج الحدودي ودخلوا إلى القطاع.

وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، فقد رُصد المستوطنون فور عبورهم، وبقوا تحت مراقبة متواصلة من قبل منظومات الرصد التابعة للجيش طوال فترة وجودهم خلف السياج.

وأوضح البيان أن "القوات العسكرية المنتشرة في المنطقة تحركت على الفور، وتمكنت من إيقافهم وإعادتهم بأمان، قبل تحويلهم إلى الشرطة "الإسرائيلية" لاستكمال الإجراءات".

وفي أعقاب الحادثة، شدد جيش الاحتلال في بيان رسمي على إدانته لما وصفه بالتصرف الخطير، معتبرًا أن دخول "مدنيين" إلى داخل قطاع غزة لا يعرّض حياتهم الشخصية للخطر فحسب، بل قد يؤثر أيضًا على أمن القوات العسكرية العاملة في المنطقة.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني غزة مستوطنون
