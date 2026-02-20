كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي تغيير مرتقب في كأس العالم للأندية 2029

عربي ودولي

المجلس الأوروبي يتخذ إجراءً عدائيًا ضد الحرس الثوري الإيراني
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

المجلس الأوروبي يتخذ إجراءً عدائيًا ضد الحرس الثوري الإيراني

2026-02-20 13:49
المجلس الأوروبي أدرج رسميًا الحرس الثوري ضمن قائمة ما يسمى بـ"المنظمات الإرهابية"
47

أعلن المجلس الأوروبي في بيان له أنه "بعد موافقة مجلس الشؤون الخارجية في 29 كانون الثاني/يناير، قرر المجلس الأوروبي اليوم رسميًا إضافة الحرس الثوري الإسلامي إلى قائمة الاتحاد الأوروبي لما يسمى بـ"المنظمات الإرهابية".

وأضاف البيان أنه في أعقاب هذا الإجراء، "سيخضع الحرس الثوري الإسلامي لإجراءات تقييدية بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي لمكافحة "الإرهاب". وتشمل هذه الإجراءات تعليق الأصول أو الموارد الاقتصادية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنع أعضاء الاتحاد الأوروبي من تمويل الحرس الثوري الإسلامي أو توفير موارد اقتصادية له".

ووصف مركز الأبحاث البريطاني "تشتم هاوس" قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري الإسلامي على قائمة ما يُسمى بـ"المنظمات الإرهابية"، في مذكرة، بأنه "نهاية استراتيجية بروكسل الطويلة في التعامل مع إيران"، وأشار إلى أن أوروبا ستفقد، بهذا المسار، نفوذها المحدود ودورها كوسيط.

وتشير مذكرة مركز "تشتم هاوس" للأبحاث إلى أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي منذ تسعينيات القرن الماضي كانت تقوم على الحفاظ على القنوات الدبلوماسية والاقتصادية، والجمع بين الضغط والحوار، إلا أن القرار السياسي الأخير بشأن الحرس الثوري الإسلامي قد أوصلها إلى مرحلةٍ ستكون فيها تكلفة التراجع باهظة على بروكسل.

ورأى مركز "تشتم هاوس" أن هذا التصنيف ليس مجرد "تعديل في السياسة" أو تحول تكتيكي، بل هو خروج عن افتراض أساسي في نظرة أوروبا إلى إيران، والذي كان يقوم على فكرة أن "التواصل المستمر" من شأنه أن يمنح بروكسل نفوذاً ويُبقي على إمكانية الحوار مع الجهات الفاعلة داخل الهيكل الإيراني الرسمي. ووفقاً للمركز، فإن قرار الاتحاد الأوروبي الأخير يُقوّض فعلياً القدرة الضئيلة المتبقية في السنوات السابقة، ويُضيّق نطاق نفوذ بروكسل.
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران أوروبا حرس الثورة الاسلامية
إقرأ المزيد
المزيد
المجلس الأوروبي يتخذ إجراءً عدائيًا ضد الحرس الثوري الإيراني
المجلس الأوروبي يتخذ إجراءً عدائيًا ضد الحرس الثوري الإيراني
عربي ودولي منذ ساعة
الاجتماع الأول لمجلس ترامب: تبرعات بالمليارات تحت عنوان
الاجتماع الأول لمجلس ترامب: تبرعات بالمليارات تحت عنوان "إعمار غزة" 
عربي ودولي منذ ساعة
ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد تهديدات أميركية لإيران
ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد تهديدات أميركية لإيران
عربي ودولي منذ 3 ساعات
البرهان: لا هدنة في السودان إلا بانسحاب
البرهان: لا هدنة في السودان إلا بانسحاب "الدعم السريع" من مناطق تحتلها
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
المجلس الأوروبي يتخذ إجراءً عدائيًا ضد الحرس الثوري الإيراني
المجلس الأوروبي يتخذ إجراءً عدائيًا ضد الحرس الثوري الإيراني
عربي ودولي منذ ساعة
عراقجي يؤكد السعي لإعداد مسودة تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة
عراقجي يؤكد السعي لإعداد مسودة تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة
إيران منذ ساعتين
ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد تهديدات أميركية لإيران
ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد تهديدات أميركية لإيران
عربي ودولي منذ 3 ساعات
"التايمز": بريطانيا تمنع ترامب من استخدام قاعدتي "دييغو غارسيا" و"فيرفورد" لضرب إيران
عربي ودولي منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة