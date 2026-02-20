شهدت الساعات الماضية تطورات مفاجئة في ما يخص النظام المعتمد لبطولة كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة 2029.

ووفقا لصحيفة "غارديان" البريطانية فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مستعد لدعم اقتراح الـ"فيفا" بتوسيع بطولة كأس العالم للأندية لتشمل 48 فريقًا في النسخة القادمة عام 2029.

ويرغب الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيادة عدد الأندية في النسخة المقبلة في مؤشر على تحسن العلاقات بين ألكسندر تشيفرين رئيس "يويفا"، وجياني إنفانتينو رئيس الـ"فيفا" وبهذا سيرتفع عدد الفرق المشاركة من 32 إلى 48 فريقًا وهو عدد كبير للغاية.

وعارض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خطط توسيع كأس العالم للأندية خوفًا من أن تهدد البطولة مكانة دوري أبطال أوروبا لكن الآن "يويفا" مستعد لدعم الـ"الفيفا" مقابل التزام بعدم إقامة البطولة كلّ عامين بل كلّ أربعة أعوام.

ومنذ نسخة 2025 أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم استعداده لتوسيع البطولة لتشمل 32 فريقًا وذلك لضمان مشاركة الأندية الأوروبية الكبرى بعد فشل فرق مثل برشلونة وليفربول ومانشستر يونايتد في التأهل للنسخة السابقة.

وقال إنفانتينو نفسه في وقت سابق إن "فيفا" يعمل على دراسة كيفية جعل هذا الحدث أكبر وأفضل وأكثر تأثيرًا.

ومن المقرر إقامة النسخة القادمة في عام 2029 بعدما لُعبت النسخة السابقة في عام 2025 والتي استضافتها الولايات المتحدة الأميركية.

وقد توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بالنسخة الماضية من كأس العالم للأندية بعدما فاز على باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة.



