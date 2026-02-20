كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي بالصور| مأدبة الإمام زين العابدين لإطعام العوائل الفقيرة والمتعففة في شهر رمضان

رياضة

تغيير مرتقب في كأس العالم للأندية 2029
🎧 إستمع للمقال
رياضة

تغيير مرتقب في كأس العالم للأندية 2029

2026-02-20 13:52
47

شهدت الساعات الماضية تطورات مفاجئة في ما يخص النظام المعتمد لبطولة كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة 2029.

ووفقا لصحيفة "غارديان" البريطانية فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مستعد لدعم اقتراح الـ"فيفا" بتوسيع بطولة كأس العالم للأندية لتشمل 48 فريقًا في النسخة القادمة عام 2029.

ويرغب الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيادة عدد الأندية في النسخة المقبلة في مؤشر على تحسن العلاقات بين ألكسندر تشيفرين رئيس "يويفا"، وجياني إنفانتينو رئيس الـ"فيفا" وبهذا سيرتفع عدد الفرق المشاركة من 32 إلى 48 فريقًا وهو عدد كبير للغاية.

وعارض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خطط توسيع كأس العالم للأندية خوفًا من أن تهدد البطولة مكانة دوري أبطال أوروبا لكن الآن "يويفا" مستعد لدعم الـ"الفيفا" مقابل التزام بعدم إقامة البطولة كلّ عامين بل كلّ أربعة أعوام.

ومنذ نسخة 2025 أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم استعداده لتوسيع البطولة لتشمل 32 فريقًا وذلك لضمان مشاركة الأندية الأوروبية الكبرى بعد فشل فرق مثل برشلونة وليفربول ومانشستر يونايتد في التأهل للنسخة السابقة.

وقال إنفانتينو نفسه في وقت سابق إن "فيفا" يعمل على دراسة كيفية جعل هذا الحدث أكبر وأفضل وأكثر تأثيرًا.

ومن المقرر إقامة النسخة القادمة في عام 2029 بعدما لُعبت النسخة السابقة في عام 2025 والتي استضافتها الولايات المتحدة الأميركية.

وقد توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بالنسخة الماضية من كأس العالم للأندية بعدما فاز على باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة.
 

الكلمات المفتاحية
كرة القدم الرياضة الفيفا الاتحاد الأوروبي كأس العالم
إقرأ المزيد
المزيد
تغيير مرتقب في كأس العالم للأندية 2029
تغيير مرتقب في كأس العالم للأندية 2029
رياضة منذ ساعة
اكتمَال عقد الأندية المتأهِّلة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 لمنطقة الغرب
اكتمَال عقد الأندية المتأهِّلة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 لمنطقة الغرب
رياضة منذ 19 ساعة
معلّق رياضي سويسري ينتقد مشاركة
معلّق رياضي سويسري ينتقد مشاركة "اسرائيلي" في منافسات الأولمبياد الشتوي
رياضة منذ يومين
ليبرون جيمس في مرمى الانتقادات بعد إشادته بكيان الاحتلال
ليبرون جيمس في مرمى الانتقادات بعد إشادته بكيان الاحتلال
رياضة منذ يومين
مقالات مرتبطة
تغيير مرتقب في كأس العالم للأندية 2029
تغيير مرتقب في كأس العالم للأندية 2029
رياضة منذ ساعة
اكتمَال عقد الأندية المتأهِّلة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 لمنطقة الغرب
اكتمَال عقد الأندية المتأهِّلة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 لمنطقة الغرب
رياضة منذ 19 ساعة
التعبئة الرياضية في حزب الله تختتم أنشطتها في ذكرى القادة الشهداء بصيدا والجوار
التعبئة الرياضية في حزب الله تختتم أنشطتها في ذكرى القادة الشهداء بصيدا والجوار
لبنان منذ يوم
ليبرون جيمس في مرمى الانتقادات بعد إشادته بكيان الاحتلال
ليبرون جيمس في مرمى الانتقادات بعد إشادته بكيان الاحتلال
رياضة منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة