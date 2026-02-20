كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي تحذيرات في المغرب من الاختراق الصهيوني للمناهج الدراسية

لبنان

بالصور| مأدبة الإمام زين العابدين لإطعام العوائل الفقيرة والمتعففة في شهر رمضان
لبنان

بالصور| مأدبة الإمام زين العابدين لإطعام العوائل الفقيرة والمتعففة في شهر رمضان

2026-02-20 14:10
76
موسى الحسيني - مصور
76 مقالاً

أُقيمت مأدبة الإمام زين العابدين عليه السلام لإطعام العوائل الفقيرة والمتعففة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في مطبخ مجمع السيدة زينب عليها السلام – بئر العبد، ضمن منطقة بيروت – القطاع الثالث.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الأنشطة الرمضانية الهادفة إلى دعم الأسر المحتاجة وتوفير وجبات الطعام لها طوال الشهر الفضيل، تجسيدًا لقيم التكافل والتضامن الاجتماعي في شهر الخير والعطاء.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الضاحية الجنوبية شهر رمضان السيدة زينب بيروت
إقرأ المزيد
المزيد
الشيخ الخطيب: على الحكومة مراجعة الضرائب والتحرك ديبلوماسياً لوقف العدوان
الشيخ الخطيب: على الحكومة مراجعة الضرائب والتحرك ديبلوماسياً لوقف العدوان
لبنان منذ ساعة
بالصور| مأدبة الإمام زين العابدين لإطعام العوائل الفقيرة والمتعففة في شهر رمضان
بالصور| مأدبة الإمام زين العابدين لإطعام العوائل الفقيرة والمتعففة في شهر رمضان
لبنان منذ ساعة
طقس دافئ يسبق منخفضاً جوياً ماطراً.. والثلوج إلى 1500 متر الاثنين
طقس دافئ يسبق منخفضاً جوياً ماطراً.. والثلوج إلى 1500 متر الاثنين
لبنان منذ ساعتين
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة من عين التينة: سنخوض والرئيس بري الانتخابات
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة من عين التينة: سنخوض والرئيس بري الانتخابات
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
رغم العراقيل.. 80 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
رغم العراقيل.. 80 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
فلسطين منذ 38 دقيقة
حملة
حملة "ثبات الأحرار" تدعم 36 بلدة حدودية صامدة وشومان يشرح التفاصيل لـ"العهد"
خاص العهد منذ 41 دقيقة
القهوة والصداع في شهر رمضان: طرق سهلة لتجنب الانزعاج
القهوة والصداع في شهر رمضان: طرق سهلة لتجنب الانزعاج
خاص العهد منذ 53 دقيقة
صيام الفتيات الصغيرات.. إرشادات غذائية لصيام آمن ومتوازن
صيام الفتيات الصغيرات.. إرشادات غذائية لصيام آمن ومتوازن
خاص العهد منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة