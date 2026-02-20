أُقيمت مأدبة الإمام زين العابدين عليه السلام لإطعام العوائل الفقيرة والمتعففة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في مطبخ مجمع السيدة زينب عليها السلام – بئر العبد، ضمن منطقة بيروت – القطاع الثالث.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الأنشطة الرمضانية الهادفة إلى دعم الأسر المحتاجة وتوفير وجبات الطعام لها طوال الشهر الفضيل، تجسيدًا لقيم التكافل والتضامن الاجتماعي في شهر الخير والعطاء.

