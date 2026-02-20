خاص العهد
حملة "ثبات الأحرار" تدعم 36 بلدة حدودية صامدة وشومان يشرح التفاصيل لـ"العهد"
بثبات لا يلين، وعزيمة لا تعرف التعب، أطلقت جمعية "وتعاونوا" حملتها الرمضانية الكبرى تحت شعار "ثبات الأحرار"، لتقف إلى جانب أهالي الجنوب خاصة في القرى الحدودية الصامدة، الذين يواجهون صعوبات يومية واعتداءات مستمرة.
هذه الحملة ليست مجرد مساعدات، بل رسالة صمود وكرامة وأمل، لتثبت أن الجنوبيين قادرون على البقاء في أرضهم بثبات واعتزاز.
شهر رمضان هذا العام هو تجسيد لثباتنا على المبادئ وتكاتفنا مع كل حرٍّ صامد، يقول رئيس جمعية "وتعاونوا" الحاج عفيف شومان لموقع "العهد" الأخباري، مردفًا: "في شهر رمضان، يتجدد معنى التكافل والصمود والوفاء للأهل والأرض، فهدفنا ليس مجرد عمل خير وقضاء حوائج، بل نحن نسعى لتثبيت أهلنا في أرضهم، ولنساعدهم على البقاء والصمود في قراهم"، معتبرًا أن "التكافل هو أساس الصمود، ولهذا أطلقنا حملتنا الرمضانية الأكبر لهذا العام تحت عنوان "ثبات الأحرار"، لنصل إلى قلب كل بيت جنوبي، لا سيما بيوت القرى الحدودية التي تواجه صعوبات كبيرة واعتداءات صهيونية مستمرة".
ويوضح في هذا السياق أن الجمعية تعطي أولوية خاصة لـ 36 بلدة وقرية جنوبية حدودية صامدة، حيث يتم توزيع حصص تموينية وغذائية متكاملة، وجبات إفطار ساخنة يوميًا، وحصص من اللحوم، الدجاج، الألبان، والأجبان.
ويتابع شومان: "جميع الأسر في القرى الأمامية سيقدم لها الدعم بنسبة 100%، وفي القرى الخلفية سنقدم الدعم بنسبة 50% وللأسر الأكثر احتياجًا".
وعن اختيار عنوان الحملة، "ثبات الأحرار"، يؤكد شومان أنه "أقل وصف لأهلنا في قرى المواجهة، الذين يعيشون ظروفًا صعبة، ويواجهون التوغلات والاعتداءات اليومية. هؤلاء هم الأحرار، وهم أشرف الناس، ولذلك اخترنا عنوان الحملة ليعكس صمودهم وشجاعتهم".
وبحسب شومان، فقد تم توزيع الحصص في جنوب لبنان بتاريخ 17-2-2026 على الشكل التالي:
الطيبة: 523
القصير: 20
عدشيت القصير: 71
القنطرة: 199
ديرسريان: 166
بني حيان: 70
مركبا: 89
رب ثلاثين: 74
حولا: 241
رشكنناي: 100
راميا: 250
طلوسة: 74
ميس الجبل: 575
وبتاريخ: 18-2-2026
حانين: 75
عيتا الشعب: 75
بليدا: 170
عيناثا: 300
يارون: 72
محييّب: 40
مارون الرأس: 10
عيترون: 1135
كونين: 360
وبتاريخ: 19-2-2026
رشاف: 150
صربين: 50
بيت ليف: 470
ياطر: 560
كفرا: 145
وبتاريخ: 20-2-2026
الناقورة: 120
البياضة: 50
شمع: 15
مجدل زون: 370
المنصوري: 200
القليلة: 200
زبقين: 305
الشعيتية: 220
الحنية: 70
قرى الشعب: 25
الخيام: 600
بلاط: 375
دبين: 275
وبالتالي إجمالي التقديمات في المنطقة الأولى: 8889 حصة
كذلك، يشدد شومان في حديثه لـ"العهد" على أن متطوعي الجمعية يواصلون عملهم ليلًا نهارًا، وكل فريق يهتم بأدق التفاصيل، لتكون التحضيرات لائقة بحملة شهر الخير والبركة، مردفًا: "بالاعتماد على الله ودعم أهل الخير، سنكون طوال شهر رمضان في خدمة العائلات المتعففة، لنؤكد أننا معًا نستطيع تخطي كل الصعاب".
ويختم قائلًا: "حملة "ثبات الأحرار" مع أهلنا الصامدين في القرى الحدودية، هي تجسيد لعبادة شهر رمضان، وتأكيد على ثباتنا على المبادئ وتكاتفنا مع كل حر صامد في جنوب لبنان".