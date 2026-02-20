Your browser does not support the video tag.

بثبات لا يلين، وعزيمة لا تعرف التعب، أطلقت جمعية "وتعاونوا" حملتها الرمضانية الكبرى تحت شعار "ثبات الأحرار"، لتقف إلى جانب أهالي الجنوب خاصة في القرى الحدودية الصامدة، الذين يواجهون صعوبات يومية واعتداءات مستمرة.

هذه الحملة ليست مجرد مساعدات، بل رسالة صمود وكرامة وأمل، لتثبت أن الجنوبيين قادرون على البقاء في أرضهم بثبات واعتزاز.

شهر رمضان هذا العام هو تجسيد لثباتنا على المبادئ وتكاتفنا مع كل حرٍّ صامد، يقول رئيس جمعية "وتعاونوا" الحاج عفيف شومان لموقع "العهد" الأخباري، مردفًا: "في شهر رمضان، يتجدد معنى التكافل والصمود والوفاء للأهل والأرض، فهدفنا ليس مجرد عمل خير وقضاء حوائج، بل نحن نسعى لتثبيت أهلنا في أرضهم، ولنساعدهم على البقاء والصمود في قراهم"، معتبرًا أن "التكافل هو أساس الصمود، ولهذا أطلقنا حملتنا الرمضانية الأكبر لهذا العام تحت عنوان "ثبات الأحرار"، لنصل إلى قلب كل بيت جنوبي، لا سيما بيوت القرى الحدودية التي تواجه صعوبات كبيرة واعتداءات صهيونية مستمرة".

ويوضح في هذا السياق أن الجمعية تعطي أولوية خاصة لـ 36 بلدة وقرية جنوبية حدودية صامدة، حيث يتم توزيع حصص تموينية وغذائية متكاملة، وجبات إفطار ساخنة يوميًا، وحصص من اللحوم، الدجاج، الألبان، والأجبان.

ويتابع شومان: "جميع الأسر في القرى الأمامية سيقدم لها الدعم بنسبة 100%، وفي القرى الخلفية سنقدم الدعم بنسبة 50% وللأسر الأكثر احتياجًا".

وعن اختيار عنوان الحملة، "ثبات الأحرار"، يؤكد شومان أنه "أقل وصف لأهلنا في قرى المواجهة، الذين يعيشون ظروفًا صعبة، ويواجهون التوغلات والاعتداءات اليومية. هؤلاء هم الأحرار، وهم أشرف الناس، ولذلك اخترنا عنوان الحملة ليعكس صمودهم وشجاعتهم".

وبحسب شومان، فقد تم توزيع الحصص في جنوب لبنان بتاريخ 17-2-2026 على الشكل التالي:

الطيبة: 523

القصير: 20

عدشيت القصير: 71

القنطرة: 199

ديرسريان: 166

بني حيان: 70

مركبا: 89

رب ثلاثين: 74

حولا: 241

رشكنناي: 100

راميا: 250

طلوسة: 74

ميس الجبل: 575

وبتاريخ: 18-2-2026

حانين: 75

عيتا الشعب: 75

بليدا: 170

عيناثا: 300

يارون: 72

محييّب: 40

مارون الرأس: 10

عيترون: 1135

كونين: 360

وبتاريخ: 19-2-2026

رشاف: 150

صربين: 50

بيت ليف: 470

ياطر: 560

كفرا: 145

وبتاريخ: 20-2-2026

الناقورة: 120

البياضة: 50

شمع: 15

مجدل زون: 370

المنصوري: 200

القليلة: 200

زبقين: 305

الشعيتية: 220

الحنية: 70

قرى الشعب: 25

الخيام: 600

بلاط: 375

دبين: 275

وبالتالي إجمالي التقديمات في المنطقة الأولى: 8889 حصة

كذلك، يشدد شومان في حديثه لـ"العهد" على أن متطوعي الجمعية يواصلون عملهم ليلًا نهارًا، وكل فريق يهتم بأدق التفاصيل، لتكون التحضيرات لائقة بحملة شهر الخير والبركة، مردفًا: "بالاعتماد على الله ودعم أهل الخير، سنكون طوال شهر رمضان في خدمة العائلات المتعففة، لنؤكد أننا معًا نستطيع تخطي كل الصعاب".

ويختم قائلًا: "حملة "ثبات الأحرار" مع أهلنا الصامدين في القرى الحدودية، هي تجسيد لعبادة شهر رمضان، وتأكيد على ثباتنا على المبادئ وتكاتفنا مع كل حر صامد في جنوب لبنان".

