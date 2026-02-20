كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
خاص العهد

سرور لـ"العهد": لا زيادة على سعر ربطة الخبز رغم الضغوط

2026-02-20 17:36
47
مصطفى عواضة - محرر
342 مقالاً

 أكد نقيب أصحاب الأفران في لبنان ورئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز ناصر سرور أن قطاع الخبز يواجه تحديات متزايدة في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج، مشددًا في الوقت نفسه على الالتزام بعدم رفع سعر ربطة الخبز في المرحلة الحالية.

وفي تصريح لموقع العهد الإخباري، أوضح سرور أن الضغوط الأساسية على القطاع تأتي نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، ولا سيما البنزين، لما له من تأثير مباشر على كلفة النقل والتوزيع، إضافة إلى الأعباء الناتجة عن الضريبة على القيمة المضافة، ما يزيد من تعقيد الوضع التشغيلي للأفران.

ورغم هذه التحديات، شدد على أن الاتحاد حريص على حماية هذا القطاع الحيوي ومنع أي انعكاسات سلبية على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وردًّا على ما يُتداول حول احتمال ارتفاع سعر ربطة الخبز، أكد سرور ألَّا زيادة على سعر ربطة الخبز في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الاتحاد ملتزم الحفاظ على استقرار الأسعار ضمن الإمكانيات المتاحة، بما يوازن بين استمرارية عمل الأفران والتخفيف من الأعباء عن المواطنين.

وختم بالتأكيد على أهمية تعاون الجهات المعنية لإيجاد حلول مستدامة تخفف كلفة الإنتاج، وتدعم استقرار هذا القطاع الأساسي الذي يمس الأمن الغذائي في لبنان.

