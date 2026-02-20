واصل العدو الصهيوني اعتداءاته الجوية الغاشمة على المناطق اللبنانية، حيث نفذت مسيرة صهيونية عدوانًا جويًا عصر يوم الجمعة 20 شباط/فبراير 2026، استهدف مخيم عين الحلوة في منطقة صيدا. وأطلقت المسيّرة عدة صواريخ باتجاه أحد المباني في "حي حطين" داخل المخيم، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل في المكان المستهدف وتصاعد سحب الدخان، وسط حالة من الذعر الشديد بين السكان المكتظين في المنطقة.

وهرعت سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني والجمعيات الطبية إلى مكان الغارة فور وقوعها، حيث باشرت الطواقم الطبية عمليات نقل الجرحى إلى مستشفيات مدينة صيدا لتلقي العلاج.

وأطلق ناشطون وهيئات إغاثية داخل المخيم نداءات عاجلة وحملة واسعة للتبرع بالدم بمختلف الفئات، تلبية لاحتياجات المستشفيات التي استقبلت ضحايا هذا العدوان الجوي الغادر.

